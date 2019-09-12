1隻死亡17隻下顎消失！惡棍母女嚴重虐待小狗被起訴

▲康明斯(左)和女兒瑪茲卡雙雙被捕。(圖／門羅郡治安官辦公室檔案照）

國際中心／綜合報導

美國喬治亞州門羅郡(Monroe County)治安官辦公室稱，本周一(9日)警方在距離亞特蘭大一小時車程的巴恩斯維爾(Barnesville)市發現一座幼犬繁殖場，兩名女子：62歲的康明斯(Lynda Susan Cummings)和她女兒瑪茲卡(Brandi Louis Marzka)隨後被捕。

《亞特蘭大憲法報》(Atlanta Journal Constitution)報導，警方接獲檢舉後，突擊搜查了虐明斯的房子，並且沒收了她所有的狗。據了解，至少有一隻瑪律蒂波(Maltipoo ，馬爾濟斯與貴賓狗的混種)幼犬經死亡，另外43隻瑪律蒂波幼犬已被「亞特蘭大人道主義協會」(Atlanta Humane Society)救出，將會得到照顧和領養。

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報導指出，被救出的狗狗裡有7隻狗下顎完全消失，其餘的狗都是又濕又髒、 一身蓬亂狗毛，有些狗的皮膚或眼睛都有毛病。

康明斯面臨7項「對動物身體造成嚴重傷害罪」、以及一項造成動物死亡罪名；這兩項都是重罪。兩母女同時面臨36項罪名較輕的「虐待動物罪」。目前兩人被關押在門羅郡監獄，調查仍在進行中。

▲幼犬繁殖場裡的其中一角。(圖／亞特蘭大人道主義協會檔案照）