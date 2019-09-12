凱特王妃又來帶貨！「裸色坡跟鞋」美翻天　台幣2000元買得到

▲凱特王妃為「回歸自然花園」揭幕，甜美連衣裙引起討論。（圖／翻攝自IG@kensingtonroyal）

記者鮑璿安／外電報導

37歲的英國皇室凱特王妃（Kate Middleton），每每亮相總是成為焦點，高貴典雅的穿衣哲學值得大家學習。近日，她身穿粉藍色洋裝為「回歸自然花園」揭幕，一頭微捲長髮，甜美中帶有超然氣質。然而腳上的鞋卻意外平價，兩千元台幣就有同款，再次讓全球粉絲驚艷。

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▲凱特王妃選擇 Emilia Wickstead的Aurora洋裝，腳上坡跟鞋卻意外平價。（圖／路透、品牌官網）

凱特王妃近日多次現身花園中，不僅全程參與設計，靈感更來自切爾西花展別具意義，也多次帶著喬治王子、夏綠蒂公主、路易王子共同裝飾造景。10日她為「回歸自然花園」揭幕，凱特王妃中長髮微微內捲甜美登場。選擇 Emilia Wickstead的Aurora洋裝，淡藍色與粉紅花朵的印花搭配，和花園周遭完美呼應。緊身高腰剪裁，完美彰顯凱特王妃的好身材，同時，傘狀裙的設計，也讓凱特在每一步間翩翩起舞。

然而身穿大牌服飾，腳踩的卻是來自英國平價品牌Monsoon的裸色坡跟鞋，換算約台幣兩千元左右。其實這款鞋早已成為凱特王妃的愛用品，曾多次於公開場合亮相，節儉王妃的稱號非她莫屬，也成功在俏皮和典雅之間取得完美平衡。

▲5日凱特王妃送夏綠蒂小公主上學，同是連衣裙，風格卻截然不同。（圖／翻攝自IG@kensingtonroyal）

凱特王妃對連衣裙的熱愛不止於此，9月5日才公開送夏綠蒂小公主上學，穿著MICHAEL by MICHAEL KORS紅紫色碎花洋裝牽起兩個寶貝亮相，此次的紅藍印花更為正式，搭配了黑色皮帶以及細跟高跟鞋十分協調，而裙擺長度收在小腿肚位置，也襯托出身材完美比例，凱特王妃的每次亮相都令粉絲過癮。

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