媽步出家門…一秒「與黑熊對視」狂尖叫！　一人一熊超慌張轉身奔逃

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃心瑀／綜合報導

步出家門的瞬間，就與黑熊對到眼的機率有多高？美國新罕布夏州（State of New Hampshire）一名女子日前正準備要出門，就在她轉身將家門關上後走下樓梯時，頭一抬，竟跟在她家院子裡閒晃的巨大黑熊對視，一人一熊因為驚嚇紛紛跳起後各自轉身跑走，整段過程也被監視器錄下。

根據《每日郵報》報導，這起事件發生在本月6日，影片中的女子當時正準備帶著3個小孩出門，她獨自一人背著包包走下樓梯要先去開車，卻沒想到一抬頭就看到一隻超巨大黑熊在家中的庭院裡閒晃，儘管兩者之間還有很遠的距離，但女子馬上轉身跑進房子裡並將門關上。

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影片一開始可以看見黑熊從一旁的樹林，用小跑步的方式跑進女子家的庭園，隨興的在草地上亂走，但卻意外地跟女子互相對看，黑熊似乎也嚇了一大跳，轉身連忙跑回樹林。

報導中指出，兩者互相對對方產生恐懼是對的一件事；根據Western Wildlife，獵人每年在美國殺死約5萬隻黑熊，雖然黑熊從來不攻擊人類，但若是牠們被激怒，仍然很有可能會造成傷害。幸運的是，這次人與熊偶然遇見的結局是無人受傷，當事女子也慶幸的表示，「我的星期五早晨就是這樣被開啟的！但很開心熊跟我都能安全地躲避掉對方。」