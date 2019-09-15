《德魯納酒店》IU的絲巾馬尾好有氣質　5款「絲巾髮型教學」看一次就會

繼仙氣爆棚的緞帶馬尾，這次時髦度100分的絲巾髮型妳絕對不能錯過～如果覺得日常馬尾、丸子頭已經變不出新把戲，加上一條絲巾絕對能美出新境界！就連熱播韓劇《德魯納酒店》中，女主角IU也繫上超美絲巾，看劇的注意力完全被絲巾搶走（笑）其實不論長髮、短髮都能利用絲巾增添時尚感，ELLE這次精選了多款一年四季都適合的人氣絲巾髮型，一起來看看...

《德魯納酒店》IU 仙氣造型

dramashare（@drama0805）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 5 日 下午 11:17 張貼

韓劇《德魯納酒店》中女主角張滿月（IU飾）的造型一直都是觀眾的目光焦點～優雅的低馬尾綁上復古感絲巾，讓整體造型簡單卻有亮點，完全就是仙女下凡！

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低馬尾×絲巾

CARA JOURDAN（@carajourdan）分享的貼文 於 PST 2019 年 3月 月 6 日 上午 9:18 張貼

馬尾上的絲巾隨著一舉一動飄揚，瞬間仙氣爆表～很適合喜歡簡單髮型，又想增添時尚感的女生！

STEP1．綁好低馬尾造型後，將髮絲拉鬆營造自然蓬鬆感

STEP2．在髮圈位置圍上長絲巾

STEP3．建議讓絲巾長度與馬尾長度相若

甜美馬尾絲巾造型

asumi（@asumi_selfhair）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 28 日 上午 1:36 張貼

喜歡比較甜美、日韓風格的女生可以將絲巾繫在頭頂的位子上，這樣就能讓造型充滿朝氣，給人甜美可愛的好感！

丸子頭×絲巾

Lydia（@whatlydialikes）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 13 日 上午 6:12 張貼

如果覺得綁丸子頭枯燥乏味的話，加上一條絲巾就能讓氣質大增！

STEP1．將頭髮綁成高馬尾，然後將絲巾穿過馬尾底部的頭髮

STEP2．將頭髮綁結形成一個髮髻，再在髮髻的上方打結

STEP3．最好在底部將絲巾綑綁好，絲巾丸子頭就完成了

點點渡假造型

Lydia（@whatlydialikes）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 5 日 上午 3:30 張貼

充滿活力的高丸子頭搭配黑白相間的點點絲巾，讓整體造型溢着青春活潑的感覺，很適合在海灘渡假啊～

公主頭×絲巾

Amber Wood Hair（@amber.wood.hair）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 17 日 上午 10:10 張貼

優雅的半馬尾夾上絲巾點綴，讓原本無聊的髮型有了亮點，不管是日常上班、出席重要場合都很推薦！

STEP1．簡單將上半部的頭髮綁成半馬尾，

STEP2．將絲巾穿過馬尾，綁結後就完成了

短髮公主頭搭配復古絲巾

ヘアアレンジLALA[ララ]（@lala__updo）分享的貼文 於 PST 2019 年 3月 月 6 日 上午 5:03 張貼

絲巾絕對不是長髮的專利，只要綁個半馬尾頭再繫上復古感十足的絲巾，整個人瞬間超有氣質～如果是可愛風的女孩也可以將絲巾綁成大蝴蝶結，增加整體造型感！

編髮×絲巾

Braiding Life（@braidinglife）分享的貼文 於 PDT 2018 年 6月 月 11 日 下午 3:23 張貼

將絲巾自然的融入編髮中，效果自然顯低調之餘，選擇單色絲巾遠看也很像頭髮挑染～簡單的編髮加上絲巾瞬間變得超時髦！

STEP1．將上半部分的頭髮紮起，然後將絲巾穿過髮圈

STEP2．拿着絲巾的兩端開始照平常般編髮，就能將絲巾自然的收入編髮中

絲巾隨著編髮自然垂落

將隨性捲度的頭髮編成簡單的麻花辮，再繫上與衣服顏色搭配的絲巾就能讓造型多了小巧思，自然垂落的絲巾看起來也非常有女人味～這個背影絕對回頭率破表！

簡易版編髮×絲巾教學

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STEP1．先綁好麻花辮，將絲巾由下往上綁結

STEP2．將絲巾兩端繞圈並向下綁結，維持相同動作上下綁結

STEP3．最後繫上蝴蝶結就完成了

日系絲巾造型

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將絲巾取代影片中的髮帶，由下往上綁結就能有相同效果～這個造型很適合在短髮過渡期的女生，簡單的絲巾、黑夾就能打造浪漫、氣質的造型！

頭巾造型

簡單將絲巾在前額圍一圈，然後在後方綁蝴蝶結，簡單一個步驟就能提升造型，瞬間變身時尚潮人！

頭巾造型教學

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STEP1．先隨意綁馬尾，將絲巾由下往上綁結

STEP2．講絲巾兩端用小黑夾收起

STEP3．放下馬尾，頭巾造型就完成了

日常的馬尾、丸子頭，甚至是散落在肩上的頭髮，只要搭配簡單的絲巾就能讓整體造型加分許多～快選一條自己喜歡的絲巾樣式，跟著教學綁綁看！

TEXT／BY ROYAL HUANG 與 CHRISTY DENG、BERTHA SO（ELLE HK） PHOTO／TVN、INSTAGRAM@drama0805、@atoro.jp、@piecesbybonbon

＊本文由 ELLE Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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