肯爺親手打造的星際大戰主題「Yeezy Home」，現正面臨拆除命運

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肯爺（Kanye West）既是一名饒舌歌手，同時也是一位設計師，而他除了打造Yeezy鞋款以外，還親自設計位於洛杉磯卡拉巴薩斯的新家「Yeezy Home」，不過，這間以《星際大戰》為靈感的房子，經過鄰居投訴以及涉嫌違建後，「Yeezy Home」即將面臨拆除的命運。

YEEZYSEASON（@yeezyseason2）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 1 日 下午 10:21 張貼

▲肯爺位於洛杉磯卡拉巴薩斯的新家「Yeezy Home」。（圖／達志影像）

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根據TMZ的報導，目前肯爺所設計的「Yeezy Home」，其圓形屋頂已經被拆除，並且依據洛杉磯公共工程部的要求，工作團隊需要在9／15以前完成全部的拆除作業，但只要肯爺與他的團隊能夠在9／15前，取得合法的建築執照，並依照當地的法令，就能避免「Yeezy Home」的拆除。

▲其圓形屋頂已經被拆除。（圖／達志影像）

另外，肯爺這間「Yeezy Home」會面臨拆除的命運，原因來自8月中旬時，已經超過規定的施工時間，但肯爺的團隊卻持續進行作業，此舉令鄰居不堪其擾，便決定請警方前來處理，後續才發現工人們一直在施工，包括周末也是，而這嚴重違反當地的法令。

▲直至晚間都還在施工，此舉引來鄰居的投訴。（圖／達志影像）

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