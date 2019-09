酒醉駕駛時速128km撞上一家人！　爸爸「半癱後」醒來…3幼女全沒了

All three of Somchai Lurak's daughters were killed when a drink-driver collided with his car at 80mph.

美國26歲男子魯拉克(Somchai Lurak)先前開車,車上載著25歲的未婚妻以及3名女兒,沒想到卻意外的遭到一名酒駕司機以時速80英里(約128公里)的速度撞上。這場意外讓魯拉克受到重傷、頸部以下癱瘓,未婚妻則是肋骨跟右手臂斷掉,最令人心痛的是,三名年幼的女兒在後座當場死亡,也讓一家人的天倫夢碎。

根據《太陽報》報導,事發當天魯拉克帶著未婚妻和三個分別為6歲、5歲及3歲的小孩,在探望其他家庭成員之後準備回家,卻在路上遇到以時速約128公里高速開車的酒駕司機撞上,造成全車5人當中兩名大人重傷,3名小孩死亡的慘劇。

魯拉克在愛達荷州擔任一名餐館經理,儘管他在這場恐怖的車禍中倖存,但他的脖子以上缺少7塊骨頭,幾乎半身癱瘓,僅有腿部還有感覺,從昏迷中醒來後還接收到3名女兒死亡的消息,受到非常大的打擊。魯拉克的家人表示,自從車禍發生之後,他們都會不斷想起姪女們的可愛笑聲,而且還要面臨往後龐大的醫療支出,來幫助魯拉克復健。

魯拉克的家人現在希望,家人所受到的傷害能夠提醒大眾,酒後駕車的危險性,永遠都不要在酒後開車,這是自私和愚蠢的行為,很有可能永遠摧毀其他人的生活和家庭。