醫14次建議墮胎！胎兒在腹中「腸破裂」　母堅持生下...她奇蹟成健康女嬰

After suffering several miscarriages, Kiera Meldrum, 20, was delighted to learn she was pregnant again in July 2018. But roughly five months into her pregnancy, the United Kingdom woman was told her unborn daughter... https://t.co/0NR2DrsjVy

記者黃心瑀/綜合報導

英國一名20歲的媽媽奇亞拉(Kiera Meldrum)先前曾有4次流產的經歷,2018年7月時她再度懷孕,一直到12周時肚裡的胎兒都一切平安,沒想到在第21周時,醫生發現胎兒患有罕見的腸道疾病,建議她做墮胎手術;奇亞拉前前後後被醫生建議墮胎的次數高達14次,幸運的是,雖然最後她早一個月生產,但小孩在經過手術之後,復原狀況相當良好,身體也越來越強壯,更讓她認為將小孩生下來是對的選擇。

根據《太陽報》報導,奇亞拉在流產4次後,於2018年7月時發現自己再度懷孕,開心的她定期到醫院檢查,到第12周的時候,掃描結果證實一切都很好,但8周之後,醫生卻發現胎兒的胃裡充滿了液體,腸道更有嚴重的3級腹水,建議最好將小孩流掉。

奇亞拉在得知消息之後非常傷心,但無法輕易的放棄這個得來不易得小孩,所以下定決心要保護腹中的寶寶;在懷孕第28周的時候,奇亞拉再度接獲不幸的消息,因為胎兒的腸子已經破裂,而且羊水正在轉移到她的胃裡,醫生仍舊希望她將小孩拿掉,但她還是拒絕了這個提議。

奇亞拉說,積水讓她的肚子就像一個巨大的水氣球,十分痛苦,但醫生說如果把積水抽掉,胎兒很有可能受到傷害,所以她拒絕讓小孩陷入危險之中;最後,她在懷孕第8個月的時候,早產生下了小女孩蘿絲(Lillee-Rose)。

蘿絲出生時只有1.9公斤重,並馬上被送去動手術,她在短短的6周內接受兩次的手術後,住進保溫箱內觀察近20周的時間,才終於能夠出院,與家人一起生活。幸運的是,蘿絲隨著年齡的增長,身體越來越強壯,現在每三個月就會到醫院進行一次檢查,除了有乳糖不耐症之外,每天都在健康的成長。

奇亞拉欣慰的表示,她的女兒是一個小奇蹟,並且從未停止戰鬥,能跟女兒一起回家是一種祝福。