已婚男友妄想「一夫多妻」！　年輕媽拒當二老婆…「身綁兩小孩」跳海

Ekaterina Khavchina, 27 anni, devastata dalla notizia che il padre di sua figlia era già sposato e che le aveva chiesto di diventare la sua seconda moglie in una relazione poligama, ha preso i bimbi e li ha portati al... https://t.co/un07f49TR4

記者黃心瑀／綜合報導

俄羅斯27歲女子葉卡捷琳娜（Ekaterina Khavchina）與男友育有2名小孩，但她卻意外得知，男友其實已經已婚，並且想要過「一夫多妻制」的生活，還要她當「二老婆」；絕望的她在男友選擇離家之後，帶著小孩跳海自殺，儘管最後她被路人救起，但兩名無辜的小孩卻不幸身亡。

根據《太陽報》報導，葉卡捷琳娜來自俄國的維柳欽斯克（Vilyuchinsk），她先前與一名來自烏茲別克的男子在一起，兩人更育有兩名小孩，分別為5歲的兒子瓦倫丁（Valentin）跟6歲的女兒米拉娜（Milana）。

不過原本甜蜜的生活卻在之後變了樣，葉卡捷琳娜得知，男友其實在家鄉已經結婚，除了想要享有「一夫多妻」的生活，還要她當「小老婆」，讓她感到十分崩潰。就在該名渣男的想法遭到反對之後，竟然不負責任的就這樣直接離開了葉卡捷琳娜跟小孩，搬出去與其他外面的女人同住。

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絕望的葉卡捷琳娜失去了男友，同時也對人生失去希望，於是將兩小孩綁在身上，慢慢走向海邊試圖自殺；附近路人在聽到兩個小孩的尖叫聲後，連忙上前搶救，但最後卻只救回葉卡捷琳娜一人，女兒米拉娜當場溺死在水中，而兒子瓦倫丁則是在送醫之後不治身亡。當地警方表示，目前葉卡捷琳娜被拘留，如果她被判殺害兩名孩子，將面臨長達20年的監禁。