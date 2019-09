18歲少年大麻電子煙吸2年「喘不過氣」直送加護病房　醫：肺像70歲

▲18歲少年亞當.赫根里德吸食大麻電子煙,被醫師宣告肺部像70歲老人。(示意圖/路透)

記者吳美依/綜合外電報導

美國伊利諾伊州格尼(Gurnee)一名18歲少年亞當.赫根里德(Adam Hergenreder)吸食含有四氫大麻酚(THC)的電子菸,逐漸出現嘔吐、發燒的現象,時常喘不過氣,8月底就醫後竟被直接送進加護病房,「醫師說,我的肺就像70歲老人一樣。」他目前已經出院,持續接受治療,但很有可能無法100%恢復健康,「我還是很難做正常的活動,例如爬樓梯。」

Illinois teen says after vaping with the primary ingredient of marijuana he now has the lungs of a 70-year-old.

CNN報導,赫里根德吸食電子煙大約2年,8月底時呼吸困難的症狀太過嚴重才就醫,沒想到被告知「肺部就像70歲」。他原本是一名運動員,雖然在醫療協助之下日漸好轉,但是只要嘗試深呼吸,就會劇烈咳嗽,「我不確定是否能回到摔角擂台,我的肺也許無法承受施力,這很令人難過。」

媽媽波莉(Polly)說,這是每一位家長的夢魘,「醫師確實說,如果我們當時沒有帶亞當來,他的肺可能已經塌陷。」

▲美國頻傳「神祕肺病」,仍不確定病因,但是患者都有吸食電子煙。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

伊利諾州倡導康德爾醫療中心(Advocate Condell Medical Center)、主治醫師埃姆斯伯里(Stephen Amesbury)提到,赫里根德呼吸短促又沉重,「可能會有嚴重肺部損傷,痊癒後留下永久性改變,非常令人擔憂。」他指出,國內目前所見的「神祕肺病」可能只是開端,「我們試圖尋找其他潛在原因,可是一直沒有找到,巧合的是,所有患者都有吸食電子煙。」

▲美國總統川普打算禁止風味電子煙,在白宮與官員商討對策。(圖/路透)

綜合CNN、CBS報導,美國疾病控制與預防中心(CDC)報告指出,全國已爆發超過450起肺部疾病案例,已有6人死亡,目前仍無法找到確切病因,但是患者都有吸食電子煙,兩者之間存在有潛在關聯,目前正在調查是否有偽造或被汙染的產品。此外,川普政府也正在計畫禁止調味電子煙。

食品藥品監督管理局(FDA)副局長沙普利斯(Ned Sharpless)表示,年輕人吸食調味電子煙比例越來越高,必須迅速採取行動,「尤其是對於兒童具有吸引力的」,「我們減少年輕人吸煙取得重大進展,如今卻被電子煙的廣泛使用破壞。沒有人想要看到孩子對尼古丁上癮,我們將會充分使用監管權力,深刻且徹底地解決日益嚴峻的公共健康危機。」

