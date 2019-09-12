18歲少年大麻電子煙吸2年「喘不過氣」直送加護病房　醫：肺像70歲

▲18歲少年亞當．赫根里德吸食大麻電子煙，被醫師宣告肺部像70歲老人。（示意圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國伊利諾伊州格尼（Gurnee）一名18歲少年亞當．赫根里德（Adam Hergenreder）吸食含有四氫大麻酚（THC）的電子菸，逐漸出現嘔吐、發燒的現象，時常喘不過氣，8月底就醫後竟被直接送進加護病房，「醫師說，我的肺就像70歲老人一樣。」他目前已經出院，持續接受治療，但很有可能無法100％恢復健康，「我還是很難做正常的活動，例如爬樓梯。」

Illinois teen says after vaping with the primary ingredient of marijuana he now has the lungs of a 70-year-old.

請繼續往下閱讀...

CNN報導，赫里根德吸食電子煙大約2年，8月底時呼吸困難的症狀太過嚴重才就醫，沒想到被告知「肺部就像70歲」。他原本是一名運動員，雖然在醫療協助之下日漸好轉，但是只要嘗試深呼吸，就會劇烈咳嗽，「我不確定是否能回到摔角擂台，我的肺也許無法承受施力，這很令人難過。」

媽媽波莉（Polly）說，這是每一位家長的夢魘，「醫師確實說，如果我們當時沒有帶亞當來，他的肺可能已經塌陷。」

▲美國頻傳「神祕肺病」，仍不確定病因，但是患者都有吸食電子煙。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

伊利諾州倡導康德爾醫療中心（Advocate Condell Medical Center）、主治醫師埃姆斯伯里（Stephen Amesbury）提到，赫里根德呼吸短促又沉重，「可能會有嚴重肺部損傷，痊癒後留下永久性改變，非常令人擔憂。」他指出，國內目前所見的「神祕肺病」可能只是開端，「我們試圖尋找其他潛在原因，可是一直沒有找到，巧合的是，所有患者都有吸食電子煙。」

▲美國總統川普打算禁止風味電子煙，在白宮與官員商討對策。（圖／路透）

綜合CNN、CBS報導，美國疾病控制與預防中心（CDC）報告指出，全國已爆發超過450起肺部疾病案例，已有6人死亡，目前仍無法找到確切病因，但是患者都有吸食電子煙，兩者之間存在有潛在關聯，目前正在調查是否有偽造或被汙染的產品。此外，川普政府也正在計畫禁止調味電子煙。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以



食品藥品監督管理局（FDA）副局長沙普利斯（Ned Sharpless）表示，年輕人吸食調味電子煙比例越來越高，必須迅速採取行動，「尤其是對於兒童具有吸引力的」，「我們減少年輕人吸煙取得重大進展，如今卻被電子煙的廣泛使用破壞。沒有人想要看到孩子對尼古丁上癮，我們將會充分使用監管權力，深刻且徹底地解決日益嚴峻的公共健康危機。」

►全美6死！川普想禁調味電子煙數周內完成 「這非常危險」

►「電子煙瘟疫」全美6死！ 紐約富豪彭博宣布「斥資50億」全面抵制