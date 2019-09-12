被指誤導英女王逼議會休會　首相強生可能下台

▲脫歐回題把英國首相強生弄得一個頭，兩個大。(圖／路透)

國際中心／綜合報導

英國「蘇格蘭最高民事法院」周三(11日)裁定，首相繈強生(Boris Johnson)強迫議會休會的作法違法。英國媒體指出，上述裁決讓強生政府面臨「誤導女王(作出違法事情)」的指控，若證實他的確誤導女王批准讓議會休會，強生將面臨下臺危機。

不過強生周四受訪時斬釘截鐵的說：「絕對沒有(誤導女王)」！」

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《地鐵報》(Metro)周三報導，英國保守黨議員、前司法大臣葛里夫(Dominic Grieve)表示，如果證實強生在議會休會的決定上誤導女王，「那麼他必須馬上辭職」。

另外《金融時報》報導，根據英國憲法慣例，批准議會休會的決定由英國君主行使，女王可根據首相建議作出批准，但不能向其他人尋求建議。英國政府智庫協會高級研究員哈頓(Catherine Haddon)說：「此舉讓女王和白金漢宮陷入極大的尷尬。因為她必須信任首相府的的判斷。」

英國政府表示，將對英國最高法院提出上訴裁決。據悉，最高法院的裁決最快將於下周揭曉。

強生在8月28日提出讓議會休會請求，並得到女王伊莉莎白二世的批准。根據強生的計畫，英國議會在暑假復會後沒幾天又在9月10日再度休會，至10月14日重新復會。此舉勢必大幅壓縮國會議事時間，讓反對派議員無法阻擋政府的「無協議脫歐」方案。因此，讓議會休會的決定引發英國朝野強烈反彈。

強生自上任以來，在「硬脫歐」問題上立場鮮明、態度強硬，他反復強調：無論以何種方式，將帶領英國在10月31日前脫歐。從目前狀況來看，英國要如何「脫」的僵局依然無解。