「曬黑史努比」超愛衝浪Q度爆表　全球僅一家店買得到

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@monihonolulu

到了海島國家，愛美女孩們總是做好萬全防曬，但是SNOOPY史努比可是一點都不怕曬，來到了夏威夷直接曬成「焦糖色」！全身肌膚都曬成古銅色的史努比、查理布朗與莎莉你有看過嗎？全球可是只有在夏威夷歐胡島上的專賣店「Moni Honolulu」才能找到，僅此一家！

《Moni Honolulu》

地址：2131 Kalakaua Ave #2, Honolulu, HI 96815美國

營業時間：10：00～22：00

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史努比商品專賣店「Moni Honolulu」中的所有商品，上頭的史努比都是被曬成焦糖色的，比起平常看到的白色史努比更特別、更可愛！店中所販售的周邊商品品項非常多，走進店內肯定讓你失心瘋，在這邊買一些伴手禮、禮物回家也很棒。

光是店門口就很可愛，非常好拍～

mh_:)（@mh_.352）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 23 日 上午 12:09 張貼

以下就來看看有哪些小物可以購入：

手機殼是一定要買一個回家的！就算已經回國面對成堆的工作，裝在手機上可以時時回憶在夏威夷旅遊時的美好時光。

輕盈、好攜帶的環保杯，有推出非常多圖案與顏色，充滿了夏威夷風情，每一款的史努比都好可愛，多帶幾個回家，很適合當作平時朋友到家中坐客時的飲料杯。

另外，也有非常多收納袋、化妝包、帆布袋，以店內最經典的史努比衝浪的圖案為設計，是一定要收一咖回家當作紀念的～

衣服的選擇也很多，甚至連小朋友的包屁衣都有！

ゆきみそ（@yukimi_so）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 16 日 上午 12:15 張貼

都到了夏威夷，當然免不了到海邊玩水、衝浪，這時候就用這條史努比大毛巾，讓你就算被水沖得狼狽還是能保持可愛。

還有非常多樣的商品等著大家去朝聖，如果有機會到夏威夷的歐胡島旅遊，千萬別忘了要來一睹「焦糖色」史努比的可愛風采，更要帶回家～

Moni Honolulu モニ ホノルル（@monihonolulu）分享的貼文 於 PDT 2018 年 10月 月 1 日 下午 3:17 張貼

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