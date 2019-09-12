擅闖海湖莊園兩罪成立 陸女張玉婧面臨6年徒刑

▲大陸女子張玉婧面臨最高6年徒刑。(圖／布勞沃德郡治安官辦公室檔案照)

國際中心／綜合報導

中國籍女子張玉婧擅闖美國總統川普的佛州別墅海湖莊園(Mar-a-Lago)一 案，周三(11日)聯邦陪審團裁定被告非法進入禁區、向特勤人員作虛假陳述的罪名成立。她面臨最高6年徒刑和25萬美金(約750萬元新台幣)的罰款，定於11月22日量刑。她服刑期滿後可能被立即遣返。

CNN報導，在持續兩天的審訊中，檢察官傳喚了9名證人。在聯邦公設辯護人辦公室和法庭指定翻譯的協助下，張玉婧選擇了在審判期間自己辯護。她說：「我甚至不知道我今天為什麼來這裡。我以為我的案子都被取消了……。」在宣判之前，張玉婧對陪審團表示：「我當時是進入海湖莊園遊覽，我沒做任何錯事。」

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今年3月30日，33歲的張玉婧抵達海湖莊園時先說自己是俱樂部會員，想進去使用裡面的游泳池。後來又表示是來參加當晚在莊園舉行的一場活動。由於她說詞反覆，加上她所說的活動已被取消，美國特勤局逮捕了她。

在4月8日的聽證會上，美國助理檢察官賈西亞告訴聯邦地區法院法官馬修曼，搜查人員在張玉婧的飯店房間裡發現一支手機、 一台可探偵測隱藏攝影機的設備、9個USB、5張SIM卡以及大約8000美元的現金。

張玉婧被捕時，隨身帶了4支手機、1台筆腦、1個行動硬碟以及1個「含有木馬程式」的USB。 隨著聽證會上更多細節被披露，美國媒體懷疑她是間諜。

在周二舉行的中國外交部例行記者會上，發言人華春瑩表示，沒有聽說過任何張玉婧與中國政府有關的情況。