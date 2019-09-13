莉莉柯林斯翠綠透視裙宛如天仙！「胸下全是美腿」對尬帥氣蜘蛛女

▲﻿﻿Harper's Bazaar ICONS派對在紐約舉行，莉莉柯林斯（Lily Collins）下凡比美。（圖／路透）



記者鮑璿安／綜合報導

9月可謂時尚圈盛事 ，除了紐約時裝周之外，一年一度的Harper's Bazaar ICONS派對也在紐約舉行，當地眾星雲集，好萊塢女星莉莉柯林斯（Lily Collins）一席深V低胸禮服大秀傲人身材，Zendaya 贊達亞則是以帥氣西服霸氣拼場。

30歲的女星莉莉柯林斯（Lily Collins）深邃大眼和微笑總能擄獲粉絲芳心，近日出席Harper's Bazaar ICONS派對，甩開以往甜美風格，綁起氣質低馬尾，搭配紫色眼影，濃眉依舊仙氣滿滿。

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GEORGES HOBEIKA（@georgeshobeika）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 17 日 上午 9:51 張貼

▲﻿﻿莉莉柯林斯罕見開深V，蒼翠綠禮服下方透視效果更驚人。（圖／翻攝自IG@lilyjcollins）

往下看直接在胸前開了一道超兇深V，穿著GEORGES HOBEIKA 秋冬高級訂製連衣裙，少有的蒼翠綠更顯女神氣質，下方佈滿水鑽的裙擺高貴不凡。然而透視效果才是重點，將莉莉柯林斯傲人長腿一覽無遺，放眼望去「胸下全是美腿」，腳踩JIMMY CHOO珍珠黑色緞面厚底涼鞋，一舉一動都是焦點。

▲﻿﻿蜘蛛女贊達亞穿上Berluti 大理石西裝，用拿手的率性造型比美。（圖／路透、品牌提供）

同場比拼的還有蜘蛛女贊達亞，健康膚色的她一向走酷帥路線，此次放下蓬鬆捲髮，畫上個人風格煙燻妝。身穿Berluti冬季系列亮相，獨特大理石紋緹花雙排扣經典西服外套與長褲，配上同樣灰色大理石紋絲綢的襯衫與領帶，將身材比例修飾得恰到好處，展現贊達亞率性魅力，如此巧妙的搭配也備受好評。

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