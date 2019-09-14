蜘蛛女贊達亞時尚力爆發　Berluti男裝上陣，帥翻全場

時尚icon輪流轉，一代新人換舊人，近期火紅的新一代蜘蛛女Zendaya 贊達亞，除了跑遍各大時尚派對，還跟TOMMY HILFIGER推出聯名系列，說她瞬間時尚力大爆發一點都不為過啊！

▲BERLUTI大理石紋灰色羊毛西裝外套 TW$118,000。（BERLUTI提供）

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▲BERLUTI大理石紋灰色真絲襯衫 TW$34,500。（BERLUTI提供）

▲BERLUTI大理石紋灰色領帶，價格店洽。（BERLUTI提供）

▲BERLUTI大理石紋灰色羊毛西裝褲 TW$40,500。（BERLUTI提供）

日前Zendaya 參加紐約的 Harper’s Bazaar Icons 派對，以一身BERLUTI大理石紋緹花雙排釦經典西服外套與長褲、灰色大理石紋絲綢襯衫與領帶，展現自由奔放的率性魅力。但不說妳可能不知道，Zendaya 贊達亞這一身可都是男裝，能夠把西裝駕馭得這麼好的藝人，除了精靈女王Tilda Swinton，新一代的明星可能就是Zendaya了。

除了出席派對很吸睛，Tommy Hilfiger也在日前宣布2019秋季由Tommy Hilfiger與擔任TOMMY HILFIGER全球品牌形像大使Zenday和造型設計師Law Roach攜手合作，推出Tommy X Zendaya聯名系列。繼2019春季首度成功推出Tommy X Zendaya聯名系列後，Zendaya將再次為這個系列的全球多媒體宣傳活動獻身。

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