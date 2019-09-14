老化速度是臉部的6倍！做好頭皮養護3招　擺脫掉髮、皮屑危機

▲頭皮老化速度是臉部肌膚的6倍，平時應做好髮肌保養。(圖／翻攝IG@dhc_official_jp、@3.48kg)

記者張毓容／綜合報導

頭皮狀況會隨著年齡產生變化，且頭皮還是人體肌膚最容易老化的部位，老化速度遠高於臉部與身體肌膚，但頭皮養護往往受到忽視，許多消費者都只在意臉部肌膚。皮膚科醫師提醒，頭皮老化速度是臉部肌膚的6倍，髮絲變細變脆弱、掉髮、皮屑增多等都是頭皮出現問題的徵兆，頭皮保養應該與臉部肌膚受到相同的重視，從3個方面加強保養、即時預防打造良好養髮環境，才能避免頭皮危機產生。

注意飲食均衡



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營養不均衡、減肥或吸收障礙，都可能使頭髮枯黃、提早白髮或脫落，而健康的飲食習慣有益頭髮、頭皮健康，像是魚肉、豆類、綠色蔬菜和全穀類等，都是製造頭皮細胞的原料以及有助維持頭髮強韌的營養來源。

健康的生活作息



熬夜、失眠、生理時鐘的混亂或酗酒等不當生活習慣，都是會讓掉髮加速的重要原因。因此，保持充足睡眠、身心舒暢都能幫助維持頭皮健康，使頭髮恢復自然光采。

▲頭皮老廢角質長期堆積，容易堵塞毛孔、導致毛囊不健康。(圖／翻攝IG@christopherobinparis)



清潔保養



維持頭皮健康，還需要從基礎清潔來配合，頭皮保養的基本關鍵在於正確清潔頭皮，應針對不同季節、個人髮質和頭皮狀況挑選合適的清潔產品；除了基礎清潔外，頭皮老廢角質若是長期堆積，容易導致毛囊不健康、堵塞毛孔，影響頭髮生長，應定時為頭皮做好去角質清潔保養。

做好頭皮清潔後，再依頭皮狀況，使用髮肌養護、調理產品，以提供毛髮生長所需養份，幫助頭皮維持健康狀態，打造最佳養髮環境，形成天然防禦膜。

▲Hair Rituel by Sisley 賦活重生深層潔淨髮精露，150ml，NT$2,900。(圖／品牌提供)



專為髮肌養護打造的Hair Rituel推出全新賦活重生深層潔淨髮精露，作為洗髮前打底準備的第一步驟，以天然植物萃取來加強頭皮和髮絲本身的三大作用，達到深層淨化和長期養護的功效，恢復髮肌平衡，使髮肌日益健康，髮絲也能恢復細緻光澤。

▲阿葵亞 瞬護賦活洗髮精，600ml，NT$230。(圖／品牌提供)



由台灣及日本資生堂研究所共同研發，針對台灣氣候與溫度調整的無矽靈配方，即使在台灣高溫、多雨潮濕環境下，從頭皮到頭髮都能深度潔淨，揮別頭皮癢、不悅氣味及髮絲毛躁等困擾。



▲O’right歐萊德 咖啡因養髮液，50ml，NT$2,980。(圖／品牌提供)



咖啡因養髮液是以綠色永續聞名的O’right歐萊德的經典人氣產品，採用台灣原生咖啡殼，運用超音波萃取技術，富含天然活性精華，同時融匯生薑、繡線菊、毬果紫堇等多種珍貴植物，可幫助調節頭皮機能，平衡油脂、活絡頭皮、強健髮根，深入破解所有頭髮問題，回復自信光采。

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