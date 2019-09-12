荷蘭醫師替失智婦安樂死判無罪　法院挺：患者已無判斷能力

▲有限的治療終究無法挽回健康時，許多人會選擇安樂死。（圖／達志／示意圖）

實習記者施怡妏／綜合報導

荷蘭一名醫生因為對一位患有失智症的婦女進行安樂死遭到起訴，被指控違反了終止婦女生命的同意要求，法院12日宣告醫生無罪，對於全球第一個同意安樂死的國家，此次案件是安樂死法令重要的里程碑，也被視為對荷蘭安樂死法律界限的一種考驗。

根據外媒報導，檢察官指控這名醫生在沒有諮詢患者同意的情況下，在患者者的咖啡中放入致命藥物。法官倫肯（Mariette Renckens）在荷蘭海牙的法院表示，「我們得出結論，安樂死法規的所有要件都符合，因此這名犯嫌受到所有指控都是獲判無罪的。我們認為，鑑於患者病情嚴重，醫師無需核實她對安樂死的意願。」

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這名74歲的婦女2014年被診斷患有阿茲海默症（Alzheimer's disease），她曾親筆寫下聲明表示，「如果必須被送往護理之家，請醫生結束我的生命」。她也多次向家人與醫療人員談話，表名自己想要被安樂死，不想被送進醫院。

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檢查官指出，患者住進護理之家後，似乎改變心意，對於自己提出的要求產生混亂，醫生仍應該再次詢問她的意願。荷蘭法院在線上聲明中表示，「此病患嚴重精神錯亂，且被視為完全失能。」透過醫療紀錄顯示，這名患者已經認不出鏡中的自己，醫生無法透過交談得知正確的答案。

荷蘭在2002年通過安樂死法令，成為全國第一個合法安樂死的國家，法令中有許多嚴格的規定，每一個例都必須符合適當充份的照顧標準。法律允許在限制條件下，協助患者自殺與安樂死，條件包括患者正在經歷難以忍受的痛苦而無法康復，並希望死亡。