印尼森林大火「灰濛煙霾」壟罩飄鄰國　大馬逾400學校被迫停課

▲印尼森林大火煙霾飄散,馬來西亞空氣品質非常糟糕。(圖/路透)

記者吳美依/綜合外電報導

印尼近日頻傳森林大火,樹木與植被燃燒產生的煙霧不僅瀰漫國內,甚至飄散到鄰近國家,其中馬來西亞受害最深,空氣品質糟糕到400多間學校被迫停課。印尼環境部長比卡(Siti Nurbaya Bakar)11日表示,煙霧也有部分來自大馬和越南,馬來西亞環境與氣候部長楊美盈(Yeo Bee Yin)則引用東南亞國協(ASEAN)的氣候數據打臉,「讓資料自己說話。」

▲印尼森林大火,消防員搶救中。(圖/路透)

比卡11日表示,政府已經試圖有系統、盡其所能地解決問題,但「並不是所有煙霧都來自印尼。」她指出,煙霾來源應該包括馬來西亞的砂勞越(Sarawak)與印尼婆羅洲(Borneo),「馬來西亞政府應該客觀解釋這一點。」

楊美盈(Yeo Bee Yin)在臉書上引用東南亞國協專業氣象中心(SMC)的資料,指出各地森林大火的熱點,印尼加里曼丹島(Kalimantan)共有474個,蘇門答臘387個,而馬來西亞只有7例,「讓資料自己說話。她說煙霾來自砂勞越,只要看看風向就知道,這在邏輯上怎麼可能?比卡部長不應該否認。」

▲馬來西亞政府宣布400多間學校停課,發送口罩給學生。(圖/路透)

綜合外媒報導,馬來西亞近日受煙霾影響,已經在砂勞越東部關閉400多間學校,分送50萬個口罩,雪蘭莪(Selangor)巴生市(Klang)今(12日)又宣布3間學校停課。他們6日已經發出外交照會,要求印尼立刻採取行動,處理野火。新加坡國家環境局(NEA)也警告,如果持續惡化,空氣品質可能進入不健康範圍。

▲馬來西亞煙霾情況嚴重,看出去一片霧茫茫。(圖/路透)

馬來西亞駐印尼大使札諾(Zainal Abidin Bakar)表示,外交照會「不是抗議信,而是馬來西亞想要幫忙處理煙霧的意圖。」首相馬哈迪(Mahathir Mohamad)也說,內閣11日開會討論處理煙霾的對策,但是對於比卡發言沒有評論。

▲印尼森林近日頻傳大火,空氣品質惡劣。(圖/路透)

根據《衛報》,印尼國家抗災署(DMA)指出,氣象衛星在蘇門答臘與婆羅洲偵測到超過3600起火災,惡劣空氣品質影響6個省分、超過2300萬人民。煙霾當中的微粒對健康構成許多威脅,包括中風,心血管疾病和呼吸道感染。學者指出,如果這個趨勢在未來幾十年持續發生,印尼、新加坡跟大馬的百姓長期暴露其中,每年平均可能導致3.6萬人提早死亡。



CNA指出,印尼為了種植棕櫚油或紙漿樹木,燒毀森林、清空土地,引起的煙霾時常引發鄰國抱怨。馬來西亞環境部11日宣布,全國禁止露天焚燒行為,直到西南季風結束為止。