周興哲仙氣女友趙岱新曾是小胖妹！靠「瘦身菜單」2年狂瘦11公斤

第一眼看到她就被那出眾的仙氣氣場給吸引！前主播趙岱新（Dacie Chao）因今年和小6歲的歌手周興哲爆出姐弟戀而成為話題人物，同時她最近也從主播台轉換為藝人身份挑戰不同的領域工作。看似身形纖細的她竟然也曾爆肥至60公斤，ELLE特別採訪趙岱新，分享她兩年來不復胖的飲食守則，一起看看...

從空姐到主播再轉藝人的斜槓人生





前三立主播趙岱新有著外貌激似「林志玲＋林依晨」的綜合體早就吸引一票喜愛她的粉絲，其實在當主播之前，她還當過空姐。家境優渥的她沒有一絲驕縱的氣質，清新脫俗單純的個性成功擄獲歌手周興哲的心。而今年她決定從主播轉換跑道做藝人，挑戰不同的工作領域的斜槓人生！

不復胖瘦身菜單

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別看趙岱新現在身形纖細完美，她坦承自己也曾經因太愛吃巧克力、甜食而爆肥至60公斤。當時不論她怎麼運動都看不到成效，她經過認真研究後，調整每日三餐飲食，將澱粉類型食品以全麥替代。而感到飢餓時會選一些熱量較低的芭樂、奇異果解饞。整整花了兩年時間搭配運動瘦到49公斤。「其實在台灣想找百分之百全麥的食品太難了，所以我會盡量將澱粉類的食物放在早上食用。如果跟朋友出去聚餐也會避開那些炸物、澱粉類，選擇自己可吃的食材。」

早餐：薏仁湯或地瓜

午餐：蛋、清燙雞肉，如果擔心沒味道可加入少量胡麻醬，再搭配蔬菜或菇類，讓營養均衡

晚餐：無糖優格加入燕麥和水果

上鏡頭前喝薏仁、紅豆水消水腫

Dacie Chao 趙岱新（@daciexchao）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 9 日 上午 8:26 張貼

比起黑咖啡，有豐富上鏡頭經驗的趙岱新推薦於重要日子前多喝薏仁水或紅豆水，有助於改善臉部浮腫感，同時久了膚質也會跟著變更透亮！

靠「棒式」瘦出螞蟻腰

Dacie Chao 趙岱新（@daciexchao）分享的貼文 於 PDT 2017 年 6月 月 17 日 下午 11:01 張貼

趙岱新透露除了飲食習慣上的改變，正確運動姿勢也是雕塑身形重要的關鍵，一直以來她喜歡自己去健身房，直到上了教練課才發現有許多不正確的運動姿勢需要被糾正，運動成效也會加倍。「目前雕塑最滿意的是腰部曲線，棒式不但可以瘦全身，腰部也會越來越有線條，可再用側棒式加強腹肌、穩定核心肌群。」

噴香水前先擦乳液讓味道持久好聞





喜歡收藏香水的趙岱新透露自己最喜歡的一罐是Jo Malone London的「英國梨與小蒼蘭」，他私下喜歡混搭MISS DIOR同樣甜甜的香氛。另外她噴香水前會先擦上同性質香氛的乳液或無味道的身體乳，再噴上喜歡的香水，讓味道更加持久不散。

簡單的陪伴比過節更浪漫





提到戀情趙岱新雖然開玩笑的抱怨男友周興哲不太說浪漫的情話也不太過節，但甜笑稱讚對方會出其不意的給她驚喜小禮物，像是毫無理由的偶爾送個小飾品。只要有空兩人也會一起吃飯、約會。「他會下廚做飯給我吃，雖然其實好像是煮給大家吃，但我覺得蠻貼心的！」

TEXT／BY MICHELLE YANG PHOTO／INSTAGRAM@DACIEXCHAO、@ERICCHOU0622

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