Onitsuka Tiger 70周年影片好有趣！把威爾史密斯脖子拉長、頭顱當熱氣球

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日本時尚鞋履品牌Onitsuka Tiger曾在5月時，找來社群女王渡邊直美擔任品牌形象大使，同時演繹2019春夏單品的穿搭後，最近，該品牌為了慶祝創立70周年，特地找來好萊塢明星威爾史密斯（Will Smith）拍攝宣傳影片，並且以搞笑的方式來呈現廣告效果。

▲渡邊直美擔任品牌形象大使。（圖／品牌提供）





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▲Onitsuka Tiger找來威爾史密斯拍攝70周年宣傳影片。（圖／翻攝自Onitsuka Tiger JP Youtube）

影片中威爾史密斯身穿黃色運動服，並著用經典的Mexico 66 SD跑鞋後，以律動與誇張的特效穿梭在全球各大知名景點與城市中，像是紐約市、喜馬拉雅山、埃及金字塔等，其中，這部影片的拍攝目的，正是要傳達Onitsuka Tiger的是一個時尚與舒適兼具的品牌。

然而，製作人威斯布魯克（Westbrook）表示：「這次總共用了210個鏡頭、3個頭腦、2套全身掃描機器以及運動服，才能完成這部影片」，並且他很高興能為最好的品牌與創造者製作這些瘋狂的想法。

ＷＥＳＴＢＲＯＯＫ（@westbrook）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 5 日 下午 4:49 張貼

除此之外，Converse旗下的高端支線Converse Addict，近期再度攜手Gore-Tex帶來一款新設計的全黑色調Chuck Taylor Gore-Tex NH OX，其鞋面採用麂皮，並於內裡加入Gore-Tex防水面料，如此一來便讓怕水的麂皮擁有高度的防水效果。該鞋款預計在11月正式發佈，定價為日圓28,000元（約台幣8,400元）。

▲Converse Addict X Gore-Tex Chuck Taylor Gore-Tex NH OX。（圖／翻攝自Converse官網）

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