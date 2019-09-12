郭碧婷穿35萬元透視禮服美腿全露　義大利拍婚紗愛台灣牌

▲向佐（左）與郭碧婷在義大利拍攝婚紗並舉辦婚宴。（圖／翻攝郭碧婷微博，以下同）

記者陳雅韻／綜合報導

香港娛樂大亨向華強之子向佐昨傳出與台灣女星郭碧婷已於義大利舉辦婚宴，今早郭碧婷在微博曬出婚紗照，標記向佐帳號寫下「往後餘生只有你」，向佐也回應「往後餘生只要你」，證實喜訊。婚紗照中新娘所穿的禮服全出自台灣姊妹檔婚紗禮服品牌Nicole + Felicia，風格華美。

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▲郭碧婷穿Nicole + Felicia約350,000元的禮服拍攝婚紗照。

向佐與郭碧婷的婚紗照選在義大利拍攝，以古堡、海岸為背景，小倆口笑地甜蜜。新娘郭碧婷對禮服頗有想法，之前節目錄影時曾穿過Nicole + Felicia的婚紗，似乎已預告真實生活中的喜好，真正拍婚紗時果然選穿其作品，一套是約350,000元心形領露背禮服，點綴金色亮片與紗質葉形裝飾，配上她的招牌長捲髮，風格浪漫，透視的紗裙讓美腿線條畢露，性感得很。

▲向佐（左）與郭碧婷躺在花海中藏不住甜蜜。

以大海為背景，老公向佐貼心為她打傘的婚紗照中，她穿著要價約180,000元立體花瓣結構的粉色短裙裝入鏡，點綴羽毛的設計，讓郭碧婷看起來顯得俏麗。Nicole+ Felicia已成為不少名人海外婚禮指定的禮服品牌，鋼琴家郎朗6月於法國舉辦婚宴時，同為鋼琴家的嬌妻Gina Alice Redlinger也穿其禮服亮相。

▲郭碧婷穿Nicole + Felicia約18萬元的粉色立體剪裁短版禮服很俏麗。