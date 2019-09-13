男友也能敷！南韓正夯「高彈力面膜」緊貼肌膚　自動開美顏

文、圖、影／安的美妝小教室

相信愛敷臉的大家，最近都被PS美美妍保濕面膜燒到，有了基本的鎖水功能不稀奇，這款還打出了罕見的珍珠微導膜，簡單來說就是超緊密貼合臉型，彈力驚人連男友都可以敷，有沒有那麼厲害，現在就來試給你看。

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近日爆紅的PS美美妍水感修修保濕平衡面膜，從南韓直送來台，從包裝上看更是生火，小巧可愛的造型，非常適合旅行攜帶。撕開之後，滿滿的精華成分多到可以擦全身，真實水感用肉眼就能看見。另外，添加100,000ppb益生菌、益生元複合物，幫助肌膚益菌活化性。

多重鎖水方面，由水解膠原蛋白增加肌膚含水量，不同於以往面膜，敷上去不稀奇，能夠真正鎖水才是王道。然而，最厲害是就屬珍珠微導膜，運用高彈力纖維，能緊密貼合臉型，簡單來說就是姐妹們能和男友一起敷。

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現在真正實測開始，將面膜與面膜紙分離，用手輕輕撫平之後上臉。最佳的方式就是先拉提起，之後向外扯再覆蓋上臉，確保沒有空氣進入，才能完美貼合臉型。仔細看，連男友敷上PS美美妍保濕面膜，也能每個棱角都服貼，徹底保濕到位。

實測15分鐘之後，撕下面膜，這邊建議還能拿來敷脖子，才不會浪費精華成分。而敷完臉之後，臉上的光澤度明顯提升，除了白皙彈潤的功效，真的像是讓肌膚直接喝水。所以缺水的妳，不妨和男友一起試試看。

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