小泉進次郎反核！下午視察福島　盼關閉核電廠記取核災教訓

▲ NHK報導，日本歷任環境大臣都在就任後不久前往福島訪問。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

日本11日進行內閣改組，新任環境大臣小泉進次郎（Shinjiro Koizumi）昨晚表明反核立場，希望全面關閉日本境內的核電廠，避免2011年福島核災的悲劇重演。只不過，這番言論明顯與積極推動恢復核電的自民黨總裁安倍晉三立場不同。

綜合日本放送協會（NHK）、路透社等外媒報導，新任環境大臣小泉進次郎今上午與原田義昭會面時強調，協助福島重建是環境省一大工作重點，預計今下午將出訪福島，與當地知事進行會談，進一步瞭解核廠輻射汙水等環境問題。

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事實上，在2011年311福島核災發生之前，全日本多達30%的電力供應來自核電，境內擁有多達54座反應爐。如今，正常運作的核廠反應爐僅剩6座。小泉進次郎在昨晚的記者會上提到，他將朝著「廢核」的方向努力，並非保留核電。

事實上，小泉進次郎出身政治名門世家，父親是日本前首相小泉純一郎，且曾祖父及祖父都曾擔任過大臣。翻開他的從政史，1981年出生的小泉進次郎2009年成功當選出生地神奈川縣的眾議員，2011年接下自民黨青年局長一職，更在2017年出線擔任自民黨首席副幹事長。只不過，小泉進次郎跳過副大臣的歷練直接擔任環境大臣，除了面對日本政府的環境政策外，也要同時處理核電相關議題，對他來說可能是一大考驗。