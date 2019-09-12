取消4個月限制！　英國重啟留學生2年「PSW簽證」挽留國際人才

▲英國政府預計恢復2年PSW簽證挽留國際人才。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國內政部11日宣布，將恢復前首相梅伊(Theresa May)所取消的「學成後工作簽證」(Post-Study Work, PSW)，讓獲得此簽證的留學生，畢業後可獲得在英國工作2年的機會，以增加英國吸引國際人才到此留學的競爭力。

前首相梅伊在2012年擔任內政大臣時，認為為期2年的PSW簽證「太過慷慨」，並且政府正在努力減少外國移民數量，所以更改規定留學生畢業後只能在英國停留4個月，結果簽證取消後，導致英國喪失吸引國際人才的競爭力。如今由強生 (Boris Johnson)所領導的新政府宣布，將於明年重新恢復原有的PSW簽證。

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強生表示，新簽證將幫助英國政府招募到並保留住，全球最聰明、最優秀的人才，這些國際人才未來在科學、技術、工程和數學領域將有發揮所長的機會，為英國帶來領先全世界的工作。

此一決定獲得外界許多正面支持，包含英國大學聯合會(Universities UK)首席執行長賈維士(Alistair Jarvis)表示，「這是非常正面的消息，有證據顯示，國際學生為英國社會帶來顯著的成果，以及260億英鎊的經濟效應」。英國文化協會教育政策組主任安塞爾(Maddalaine Ansell)也讚許，新政策將有助讓該國的國際留學生人數在2030年達到60萬人的雄心。

▼新任首相強生。（圖／路透社）