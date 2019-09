15歲少年釣魚遭鱷魚利牙活吞　叔叔驚嚇發現他慘成「無頭碎屍」

▲少年釣魚慘遭鱷魚碎屍。(圖/示意圖,與新聞無關/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

菲律賓一名15歲少年近日與叔叔到河邊捕魚時,突然遭到兇猛鱷魚攻擊,鱷魚利牙狠狠插入他的頸部以及背部,當場慘被碎屍,叔叔找到他的遺體時,只剩下軀幹和一條手臂,身體的其他部位應該都已被鱷魚活吞下肚。

15歲少年米蘭達(Romilo Sappayani Miranda)8日與叔叔塔南(Pablo Sarmiento)以及2名堂兄,前往位於巴拉望島最南端的巴拉巴克島(Balabac)捕魚當午餐,卻慘被當地最惡名昭彰的鱷魚攻擊,眾人最後目擊他的身影,是被鱷魚拖入河中深處時的樣子。

塔南表示,潛水捕魚的他浮出水面時,發現米蘭達整個人浮在水面上,沒多久水裡便衝出一條鱷魚,一口就狠狠咬住米蘭,把他整個人拖入水中,接著便雙雙消失,「我們手上只有漁網和捕魚的工具,我們沒有能力從鱷魚口中救出他,我試過,但鱷魚太強大了,只好趕緊去求救」。

警方出動大批警力搜尋,直到隔日上午終於找到遺體,然而只剩下殘缺不全的上半身以及一條手臂,頭部、左手臂以及下半身皆失蹤。警方發言人表示,「受害者米蘭達已不幸身亡,人們若到鱷魚棲息地捕魚時,請格外小心自身安全」,目前仍未找到肇事鱷魚的身影。

