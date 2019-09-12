15歲少年釣魚遭鱷魚利牙活吞　叔叔驚嚇發現他慘成「無頭碎屍」

▲少年釣魚慘遭鱷魚碎屍。（圖／示意圖，與新聞無關／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

菲律賓一名15歲少年近日與叔叔到河邊捕魚時，突然遭到兇猛鱷魚攻擊，鱷魚利牙狠狠插入他的頸部以及背部，當場慘被碎屍，叔叔找到他的遺體時，只剩下軀幹和一條手臂，身體的其他部位應該都已被鱷魚活吞下肚。

15歲少年米蘭達(Romilo Sappayani Miranda)8日與叔叔塔南(Pablo Sarmiento)以及2名堂兄，前往位於巴拉望島最南端的巴拉巴克島(Balabac)捕魚當午餐，卻慘被當地最惡名昭彰的鱷魚攻擊，眾人最後目擊他的身影，是被鱷魚拖入河中深處時的樣子。

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塔南表示，潛水捕魚的他浮出水面時，發現米蘭達整個人浮在水面上，沒多久水裡便衝出一條鱷魚，一口就狠狠咬住米蘭，把他整個人拖入水中，接著便雙雙消失，「我們手上只有漁網和捕魚的工具，我們沒有能力從鱷魚口中救出他，我試過，但鱷魚太強大了，只好趕緊去求救」。

警方出動大批警力搜尋，直到隔日上午終於找到遺體，然而只剩下殘缺不全的上半身以及一條手臂，頭部、左手臂以及下半身皆失蹤。警方發言人表示，「受害者米蘭達已不幸身亡，人們若到鱷魚棲息地捕魚時，請格外小心自身安全」，目前仍未找到肇事鱷魚的身影。

Boy eaten alive by massive crocodile that left just his torso and one arm floating in the water https://t.co/aBvpj40hed