劉濤搶穿ECCO文青鞋　氣質設計藏環保魂

▲ECCO品牌大使劉濤（上）與黃景瑜，演繹由DriTan節水科技製成的SOFT 8鞋款。

記者陳雅韻／台北報導

近來時尚圈設計除了講求漂亮、舒適，環保議題也開始受到重視。丹麥鞋履品牌ECCO率先研發DriTan™科技，改善鞣革過程中耗水問題，以旗下一家荷蘭皮革廠而言，一年足以省下9,000人平均年用水量，此全新技術運用在秋冬新款SOFT 8系列，擔任品牌大使的大陸女星劉濤與男星黃景瑜搶先穿上，體驗文青風格的環保鞋。

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▲ECCO SOFT 8男女鞋懷舊藍（左）7,380元，文青米白6,980元。

ECCO是全球最大皮革供應商，供應皮料給許多國際精品品牌，同時也自營鞋履品牌，決心帶頭做環保，歷經5年研發獨創DriTan™省水鞣革技術，預計明年將運用在所有鞋款系列。首發SOFT 8男、女休閒鞋線條簡約，展現皮革自然紋理，以大地色為主色調。

▲ECCO ST.1適動系列限量款女鞋檸檬粉黃款11,280元。

有別於氣質單色鞋款，撞色休閒鞋展現年輕活力，ECCO推出檸檬粉黃與灰、綠色塊小牛皮與磨砂皮拼接的ST.1限量鞋，配備緩震系統、柔軟中底、防滑外底，兼顧美觀與舒適性；美國品牌UGG也以相同概念設計，推出牛皮、麂皮、漆皮與透氣網布多重材質拼接的HIGHLAND鞋，結合輕量化材質與專利Treadlite增高大底，穿起來具減壓效果，視覺比例更修長。

▲UGG Highland淺藍色鞋款（左）4,800元，咖啡色款4,800元。