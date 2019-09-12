「你女兒是殘障」年輕媽目睹女嬰畸形腿　趁空檔抱出…當場扔窗外滅口！

▲烏茲別克母親因為女嬰出生有殘缺直接從窗戶丟出。（圖／翻攝自vk下同）

記者陳亭伃／綜合報導

烏茲別克日前傳出一起狠母棄嬰案件。一名23歲的年輕媽媽，剛從醫院生產完不久後，醫療團隊告知新生的女嬰恐怕有些先天上的殘缺，沒想到到了晚上，這名母親趁著醫護人員交班休息時間，竟然將女嬰偷抱出後，從高樓窗戶摔下，直到幾小時後才被發現奄奄一息的女嬰。

綜合外媒報導，化名D.Kh的年輕媽媽在懷孕時，並不知道自己的胎兒有先天的問題，直到女嬰出生後，接生醫師告知「孩子可能有些殘疾」D.Kh完全無法接受，竟然趁著醫護人員空檔時間，將孩子從育嬰室抱出，並且直接從窗戶往下扔。

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▲醫護人員交接時的空檔，讓女嬰母親趁機抱出女嬰。

警方表示D.Kh已經是第三次生產，而前面兩名新生兒也因為有天生殘缺，最後都死於「自然原因」。醫療團隊表示，在D.Kh分娩完後，醫師看過嬰兒的情況，並且告知孩子的母親「妳的女兒可能不適檢康的孩子」或許是擔心孩子會不被社會接受或是不想要這小孩，所以D.Kh才會做出如此殘忍的罪行。

據悉，該名女嬰腿部可能有畸形的情況，剩下的身體檢查原先要等生產完隔天執行，最後卻被醫護人員發現女嬰被摔在一樓的地上。法官判定這名殘忍的母親將面臨15～25年的監禁，而當時值班的醫療人員因為有疏失罪，恐怕也將面臨8年徒刑。烏茲別克婦女委員會表示，已經與嬰兒母親的家人連繫，「雖然我們不贊成的行為，但仍希望透過心理輔導來幫助她與她的家人。」