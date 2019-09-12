17個月「腐臭屍放森林觀察」　30分鐘縮時拍驚見…手臂往身體併攏！

▲澳洲埋葬學研究所研究，遺體在腐化過程中，四肢會擺動。（圖／翻攝自UTS Sydney）

記者陳亭伃／綜合報導

在許多犯罪現場，對於調查人員而言推斷出是否為第一現場、或是遺體是否遭到外力移動，都是破案的主要關鍵。日前澳洲昆士蘭大學進行為期17個月的「乾屍、腐屍研究」竟出現驚人發現，大體在死亡到腐化過程中，會自己移動，其中移動最明顯的地方則是手臂。

根據澳洲《ABC》新聞網報導，這項研究是澳洲埋葬學實驗研究所（Australian Facility for Taphonomic Experimental Research，AFTER）提出，研究團隊3年前開始在不同外在環境因素下觀察屍體分解，複製不同情況的犯罪現場。其中17個月來用了30分鐘的縮時攝影機記錄屍體，沒想到卻發現大體在乾化、腐爛的過程中，四肢竟然會自行移動。

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研究員威爾森（Alyson Wilson）表示，我們發現大體的手臂會有明顯的移動，一開始手臂會往身體附近移動，但最終會往身體的內側靠近，原因可能是韌帶萎縮的關係。原先威爾森在觀察實驗前的假設與最終觀察的結果讓她感到相當震驚。

威爾森也提到，這項觀察研究對執法部門有相當大的幫助，甚至對於死者、死者家屬也相當有幫助，因為很多時候在遺體被發現的第一時間、或是現場，關係著往後案件的推斷。這項研究立刻也引起來法醫、犯罪學家的關注。監督這項研究的馬雷博士（Dr Mallet）表示，研究的結果可以幫助調查人員在命案中更多元的假設遺體位置跟狀態。