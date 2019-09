24周女嬰「巨瞳＋咧嘴」露惡魔詭笑！　媽：我已經愛死她了

▲凱琳頓看見女兒露出鬼臉,開玩笑說是「惡魔寶寶」。(圖/翻攝自Iyanna Carrington臉書)

來自美國維吉尼亞州列治文(Richmond)的凱琳頓(Iyanna Carrington)懷孕24周,到醫院接受產檢,卻從超音波畫面中看見女兒眨著大眼睛,咧嘴露出詭異笑容,當場嚇壞。她後來被醫師告知一切正常,和老公羅里克(Raleek)慶祝即將迎接新生命,並將有趣照片分享到社群媒體上,「我已經愛死這個惡魔寶寶了!」

17歲凱琳頓(Iyanna Carrington)懷胎24周,到醫院進行性別掃描,得知寶寶是女孩以後,卻意外被孩子的表情嚇壞。她在文章中提到,一般嬰兒都會躲避鏡頭,但女兒卻眨著一雙圓滾滾的大眼睛,咧嘴燦笑,「我從來沒有看過這種事情,她看起來超詭異,但我已經愛死這個惡魔寶寶了!」

凱琳頓表示,超音波畫面上,寶寶的臉一開始很正常,「護士確認是女生,而我內心深處早就猜到了。然後他們把鏡頭轉回孩子臉上,她就這樣看著我。」這一名新手媽媽直呼,「她看起來好像鬼!」醫師說道,「對,這很正常,不過她看起來有一點瘋狂喔!」

《每日郵報》報導,凱琳頓坦言,當時躺在黑暗房間裡看著超音波,的確被突如其來的鬼臉嚇了一大跳,可是得知一切正常後非常安心,「我不知道為什麼她看起來會是這個樣子。有些網友認為是假照片,不過她是我真實生活中的小寶貝。」

羅里克已經擁有2個兒子,一開始以為可能要迎接第3個男孩,發現老婆懷上女兒時感到非常震驚。凱琳頓開心說道,「另一張照片有照出她的小鼻子,可以看得出來她非常漂亮。」