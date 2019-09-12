波頓下台3幕僚求去！傳川普考慮讓蓬佩奧兼任國安顧問　外交國安一人包

▲ 外傳波頓與蓬佩奧不合，外傳除了正式會談場合之外，2人不會交談。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

隨著美國前白宮國安顧問波頓（John Bolton）下台，他的3名高階幕僚也紛紛求去。外界如今開始討論接任人選，根據最新消息，川普政府目前正在考慮讓國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）兼任國安顧問一職。若此一人事調整成真，蓬佩奧將成為美國政壇史上第2名身兼國安顧問的國務卿。

綜合路透社、CNN等外媒報導，在波頓去職後，他的發言人馬奇斯（Garrett Marquis）、他的通訊主任汀斯利（Sarah Tinsley）及助理薩莫里恩（Christine Samuelian）紛紛辭職。談及波頓的接任人選，川普11日證實手上已有一份名單，並脫口「我覺得有5人非常優秀」，但並未透露這些人是誰。

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根據一名資深官員的說法，蓬佩奧也是川普考慮的人選之一，儘管現階段還不清楚川普看待此一選項的認真度有多高。一旦成真，他將成為繼季辛吉（Henry Kissinger）後，第2名身兼國務卿、國安顧問2大職位的人。但目前美國國務院及白宮均未對此做出回應。

▲ 消息指出，在波頓下台後，蓬佩奧的心情變得很好。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，美國歷史上第一名身兼國務卿、國安顧問的人，正是擁有「美國外交教父」稱號的季辛吉（Henry Kissinger），他自1969年起擔任尼克森政府時期的國安顧問，並於1973年扛下國務卿一職。

只不過，一名政府官員坦言，「季辛吉模式」對蓬佩奧而言可能是條危險的路，因為他在川普政府處於主導地位，一旦扛下川普政府中的外交國安職位，會讓他的意見顯得過於強勢，可能讓川普覺得反感。

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