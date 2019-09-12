5G網路是否採用華為設備　英國防大臣：很快會決定！

▲中國科技巨擘華為遭到美國封殺，仍在其他國家力爭參與5G網路的機會。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

《路透社》報導，英國國防大臣華萊士（Ben Wallace）11日表示，英國很快會決定國內5G網路是否會使用華為（Huawei）的設備，不過，中國企業若想打入西方市場，就得遵循當地法規，「政府將快速確認立場，我們會迅速做出決定。」

被詢問英國何時能夠回應華為問題時，華萊士11日表示，政府會立刻決定是否允許國內5G網路使用華為設備。他認為，網路涉及敏感層面，政府不會允許英國網路受到任何威脅，「然而，我們的技術建議是，能夠藉由一些辦法來降低安全風險。」

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《衛報》報導，華萊士說明，如果北京希望英國未來在5G網路採取華為設備，中方就得修正自己的網路行為，並使用公平競爭的準則；5G網路除了看技術，也會審視國家的行為。至於何時確定英政府是否使用華為設備，他還沒辦法給出確切日期。

華府多次強調，如果華為受到英國電話網路採用，美方必須重新審視與英國的情報共享。華萊士坦承，目前脫歐危機延遲了各種公告釋出的時間，因此他無法提供確切的時程表。

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