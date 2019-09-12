14歲少女經血沾到制服…老師羞辱「髒」命令離開　她放學後輕生

▲在肯亞，許多少女難以負擔棉條、衛生棉等相關衛生用品。（示意圖／達志影像）

記者丁維瑀／綜合外電報導

肯亞一名14歲女學生上周因為生理期來，經血沾到制服，本來應該在課堂上獲得幫助，怎料老師卻羞辱她「髒」，還命令她離開教室。少女回家後告訴母親事發經過，受到打擊的她隨後結束自己的生命。

《英國廣播公司》（BBC）報導，事情發生在6日，涉事學校位於肯亞首都奈羅比（Nairobi）西部，根據女學生母親的說法，當時老師罵少女「髒」，還要她離開教室。母親提到，「她沒有可以當成衛生棉用的東西，衣服沾上血時，她被要求離開教室、站在外面。」

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這名少女回家後講述自己的經歷，她被發現在拿水過程中輕生。悲痛的父母向警方通報案件，不過卻沒有見到任何舉措，相當沮喪。當地警察局長思康帝（Alex Shikondi）則表示正在調查女學生的詳細死因。

肯亞2017年通過一項法律，旨在免費提供衛生棉給女學生。議會委員會已展開調查，探究為何許多學校沒有實施這項計畫。涉事學校的校長則拒絕回應。

據了解，至少200名家長日前來到學校抗議，推倒大門並封鎖道路；警方則使用催淚瓦斯驅逐人群，還逮捕5人。引發爭議的學校則暫停關閉。

Kenyan schoolgirl takes her own life after 'period shaming' https://t.co/0ap9rj7URr pic.twitter.com/TQJNSZRlLj

報導指出，許多肯亞少女無法負擔衛生棉或棉條等用品的費用。聯合國2014年一份報告提及，撒哈拉沙漠已南的非洲地區中，10個少女中就有1個在經期時選擇不去上課；有些女學生因此錯失20％的教育機會，使得她們更有機會輟學。

肯亞獨立媒體《每日國家》（Daily Nation）報導，這位少女名為Jackline Chepngeno；其他女同學表示，Chepngeno制服沾到血後顯得很困惑，難以專心，她的舉動隨後引起女老師的注意。

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