全美6死！川普想禁調味電子煙數周內完成　「這非常危險」

▲美國總統川普打算禁止風味電子煙,在白宮與官員商討對策。(圖/路透)



記者丁維瑀/綜合報導

電子煙近期成為美國爭議話題,全美33州已有6人死於電子煙,另有450起肺部疾病的病例與該工具有關。美國總統川普(Donald Trump)11日宣布,政府打算禁止調味電子煙,「我們強烈關注電子煙,這非常危險,小孩死亡,人們死亡,我們將制定一些非常強大的規範。」

川普11日在白宮告訴記者,小孩從學校回家後會說「媽,我想抽電子煙。」他認為,特別對於兒童來說,電子煙是一個新問題。出現在川普身邊的還有第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump),她在推特表示,深切注意到電子煙在孩童中日益變得流行。

I am deeply concerned about the growing epidemic of e-cigarette use in our children. We need to do all we can to protect the public from tobacco-related disease and death, and prevent e-cigarettes from becoming an on-ramp to nicotine addiction for a generation of youth. @HHSGov

美國衛生部長艾薩(Alex Azar)、食品藥物管理局(FDA)代理局長沙普利斯(Ned Sharpless)11日都與川普會面,商討有關電子煙的規定,可能要幾周才能完成。艾薩說明,FDA最終將敲定一項計畫,把所有未經授權、非煙草風味的電子煙從市場撤下。

FDA負責監管近期受到年輕人喜愛的電子煙。美國疾病管制與預防中心(CDC)則建議人們不要使用電子煙。艾薩表示,兒童特別喜歡有風味的電子煙。

川普說,就他所知,電子煙正成為龐大企業,為了保護兒童,包括他13歲的兒子巴倫(Barron),政府將實施嚴格規範,「我們不能讓人們生病,不能讓我們的青年受到影響。很多人認為電子煙很棒,它一點也不好,這絕對是我認為我們能說的一件事。」

▲美國不少年輕人受到電子煙吸引。(圖/路透)



BBC指出,全美450起與電子煙相關的病例中,許多都是年輕人,平均年齡19歲。密西根州本月則成為美國第一個禁止風味電子煙的州。

電子煙製造商如Juul等廠商已被指責,利用芒果、奶油、肉桂捲等調味,助長孩童對於風味電子煙成癮。占據主要市場的Juul去年停止銷售部分風味電子煙,藉此平息批評聲浪。

第一起的死亡案例8月底發生在伊利諾州,從那之後,33州又陸續有5人死亡,另外數百人罹患肺部相關疾病。美國衛生官員仍在調查,是否為特定毒素或物質造成電子煙相關的疾病,還是可能是使用過量的結果。

