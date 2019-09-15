曖昧期神救援！約會前先敷保濕面膜　和他自拍不用開美肌

▲約會前靠PS美美妍水感修修保濕平衡面膜維持臉部水潤感。（圖／品牌提供）

記者陳雅韻／台北報導

多數人在「友達以上、戀人未滿」的曖昧期，或是剛交往的階段，總特別在意另一半的看法，約會時總會精心打扮，想留給對方好印象。關於臉部的妝感，多數男性對濃妝沒有好感，較喜歡女友以薄透自然的妝感為主，此時打好臉部水潤基底正是關鍵，才能輕鬆上妝。

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▲情侶約會時總希望在對方面前展現最佳狀態。（圖／翻攝Unsplash）

如果平常工作忙疏忽了保養工作，只能靠約會前一晚補救，韓國直送的PS美美妍水感修修保濕平衡面膜，正是忙碌女性的急救聖品，特色是添加益生菌，並運用珍珠微導膜與臉部完美貼合，讓面膜沒有一絲絲浪費，肌膚直接喝水，將臉蛋基底打好，約會時才毋需擔心因乾燥洩露了細紋，也不用再上厚厚的底妝遮東遮西了。

▲韓國直送的PS美美妍水感修修保濕平衡面膜。（圖／品牌提供）

除了約會前救急使用，其實大熱天常躲冷氣房，也容易造成肌膚乾荒，睡前敷上PS美美妍水感修修保濕平衡面膜，不僅滋養肌膚維持最佳狀態，也可視為寵愛自己身心的儀式，慰勞自己一天的辛勞。

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