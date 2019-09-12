少女被踢頭釀失憶「2小時全忘光」！不知日期、忘記舅舅已過世

▲少女被踢到頭後，受失憶所苦。（圖／翻攝自wqad）

記者錢玉紘／綜合報導



美國伊利諾州的16歲少女萊莉（Riley Horner）日前參加夏令營活動，意外被其他的學生踢到頭部，醫生初步診斷以為是腦震盪，休息幾天後就會好。沒想到家人們發現，萊莉約每兩個小時就會失憶一次，記不得東西放哪邊，也記不得日期，但是還無法查明實際病因。

《WQAD》報導，萊莉在今年6月11日參加美國青年農人組織（National FFA Organization）舉辦的活動，大家一起玩人體衝浪時，其他學生不小心踢到她的頭。當時醫生以為只是腦震盪，給她拐杖之後就出院回家了。但是這之後，萊莉每天都會失去記憶，大約兩小時後就忘記事情，宛如電影情節。

萊莉提到，每天起床她都覺得當天是6月11日，要看牆上的日曆才知道日期，「像現在我看到已經9月了，我整個驚呼『哇！』」。這樣的症狀嚴重影響萊莉的日常生活，她的腦中沒有任何生活回憶，也不記得身邊的人發生的事，她的媽媽莎拉（Sarah Horner）表示，「我的弟弟已經去世了，但我們每天都要告訴萊莉這件事，因為她不記得」。

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▲萊莉每天要記錄下所有生活細節。（圖／翻攝自wqad）



現在，萊莉上學一定要隨時帶著筆記本和筆，並把所有的東西用手機拍下來，因為她每天都想不起來自己的置物櫃在哪裡，也不記得發生過甚麼事，每兩個小時就要設定一次鬧鐘，才能回顧先前發生的事情。她在受訪時也表示，自己等下就會忘記有這場採訪了。

但是，儘管看了無數次醫生，做過多次核磁共振成像（MRI）以及電腦斷層掃描（CT scan）都檢查不出問題，莎拉表示，「醫生說沒有任何醫學上的問題，沒有腦出血或是腫瘤，甚至有醫生說可能一輩子不會好，但我不希望她這樣過下去」。

萊莉將自己的故事分享給大眾，並希望有人可以幫忙，她也表示，希望正在經歷同樣病情折磨的人可以知道，他們並不孤單。