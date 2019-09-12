滑順到不可思議！植村秀新質地極霧唇膏　超美泰奶色#BG963人人都該有

▲網路人氣超高的植村秀無色限唇膏推出全新2種質地，連包裝都變得更美。（圖／記者張毓容攝）

記者張毓容／台北報導

曾被韓國美妝大神Pony讚說「用過最美唇膏」、在小紅書上被推爆的植村秀無色限唇膏系列，可說是近幾年來在網上最受歡迎的唇彩之一。今年秋天，植村秀將無色限唇膏包裝全面換上時髦的半透黑色管身，高質感新包裝也被網友暱稱為「小黑方」，另外更推出全新2種霧面質地，超滑順的極霧感，一畫就讓人驚嘆不已，其中全新色號#BG963是帶著橘調的奶茶色，白皮黃皮擦都很襯膚色，根本人人都該有一支！

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▲植村秀 無色限極霧保濕唇膏，NT$1,000。（圖／品牌提供）



原先就有4種不同妝感質地的植村秀無色限唇膏家族，今年秋天加入2種全新質地，全系列共有6大質地，更多達155個訂製色號。

這次新登場的「無色限極霧保濕唇膏」和「無色限釉光精油唇膏」，是繼經典「粉霧保濕唇膏」後首次推出的霧面唇膏，首度採用顯色效果高度精準的日本色料因子，搭配日本山茶花精油，使飽滿鮮明的霧面唇色及唇膏的柔潤滑順度更升級，輕鬆一抹就能打造「高級感粉霧唇」。

▲超滑順的質地，隨手亂畫都不卡卡。（圖／記者張毓容攝）



雖然有著高強度的極霧妝感，但奢華絲絨粉霧質地卻猶如頂級乳霜般非常柔軟、一點都不乾卡，無論何種角度，都滑順到不行，不卡色、不留乾紋，也沒有一般霧面唇彩的緊繃感，這麼豐潤舒適的霧面唇膏，用了就會上癮！

▲極霧保濕唇膏#BG963是無色限唇膏全新色號。（圖／記者張毓容攝）



全新無色限極霧保濕唇膏共有23色，無色限釉光精油唇膏共10色，其中絕不能錯過超美的全新色號#BG963。帶著橘色調的泰奶色，薄擦溫柔顯氣色，厚擦時髦又個性，是白皮、黃皮都很適合的完美奶茶色，每個人包裡都該有一支！

▲由左至右為「極霧保濕唇膏」#OR570、#RD163、#BG963，「粉霧保濕唇膏」#BR781、#OR582、#PK375。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）



除了壓軸新色#BG963，加上植村秀粉絲最愛的經典「韓風橘」#OR570、每個人都能駕馭的黃金比例顯白紅色#RD163、優雅又時尚的烤杏仁奶茶色#BR781、2019大紅的土橘色#OR582、煙燻玫瑰揉合莓果紫紅色的#PK375等6種色調，就是今年秋冬最紅的大勢色，從裡面隨便挑一支，都能走在流行風潮上。

▲無色限唇膏全系列都換上全新黑色管身包裝。（圖／品牌提供）



除了兩種全新質地唇膏上市，全系列無色限唇膏全面換上嶄新包裝，運用日本經典三大色彩黑、白、紅，打造出外方內圓的特殊黑色管身，外包半透明的設計，再壓上白色或紅色Logo，看起來更時髦！

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