中秋烤肉必備5款美容小物！快速揮別油膩瀏海、汗水還能飄香氣　

▲烤肉也想維持美麗造型，快把以下心機美容小物帶身上。（圖／翻攝IG@midoricoo）

記者張毓容／台北報導 圖／品牌提供

一年一度的中秋節即將到來，也意味著大大小小的烤肉趴即將開跑，但常常烤肉烤到一半要拍照才發現，頭髮被油煙薰的油膩扁塌、瀏海岔開，臉上身上汗水直流，渾身濕黏，看起來好狼狽。別擔心，只要利用以下5款能維持美麗的心機小物，復活油膩瀏海、清除黏膩汗水、去除烤肉燻味，幫妳hold完美造型和清爽潔淨。

請繼續往下閱讀...

For Girl 瀏海蓬鬆清潔巾(皂香)，NT$220。



常因出油而瀏海扁塌的女孩們有福了！方便隨身攜帶的瀏海蓬鬆清潔巾，結合有吸收皮脂效果的粉末，輕巧有如隨身濕巾般的包裝，不論是流汗或是運動後瀏海扁塌時，僅需使用清潔巾輕輕擦拭，便能去油、恢復蓬鬆感，隨時隨地還妳完美髮型。

女神頭髮香氛噴霧，NT$450。



由日本知名服裝品牌「MERCURYDUO」和日本頂級沙龍護髮品牌「megami no wakka」共同研發而成的髮品系列，不僅洗護髮品人氣超高，這款女神頭髮香氛噴霧，也大受歡迎。

運用多種植物精油，修護受損髮質的同時，給予秀髮光澤及絲滑觸感，除此之外，如高級香水般多層次的香氛調，乾、濕髮時皆可使用，輕輕一噴，優雅香氛讓秀髮遠離沾染上異味的煩惱。

MANDOM不脫妝涼感潔面濕巾，NT$139。



這是一款臉部汗水專用涼感潔面濕巾，出門在外臉上流汗時，可代替手帕使用，帶有舒適冰涼感，還有清新薄荷香氣讓心情煥然一新。最棒的是，臉上有妝也可以直接使用，特殊不織布材質輕鬆吸油，添加保濕成分，是夏季補妝好幫手。

GATSBY爆水擦澡濕巾，NT$159。



添加洗淨成分可去除汗水、油脂、髒污，一擦就能感受如沖澡般的潔淨感，清涼成分薄荷腦還可長時間維持清涼感。極濕潤厚實大尺寸設計，僅需要一張全身都乾淨，是戶外活動時，為你保持清爽乾淨，帶來好人緣的絕佳利器。

Charley香氛乾洗手凝膠（蘋果），NT$129。

體積輕巧，方便攜帶，還有貼心掛環設計，可掛在包包或鑰匙圈上，隨時清潔雙手，保持衛生，擁有多款香氣可選擇，一用清爽潔淨，還能讓雙手帶有清新芳香。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App