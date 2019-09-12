試・開箱／上妝前來一片「補水神器」！薄透面膜＋益生菌　一敷超有感

▲敷後肌膚發光保濕，咕溜觸感騙不了人。（影／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

保濕為美肌之本，當肌膚乾荒缺水，用再厲害的粉底都沒用，浮粉看起來就像老了5歲。想要擁有光滑細緻的肌膚，幫肌膚補足水分是必須，學女星上妝前敷一片面膜緊急救援，當肌膚喝飽水，自拍再也不用依賴濾鏡。

請繼續往下閱讀...

▲預算有限的話，先入手保濕面膜就沒錯。（圖／品牌提供）

早上趕著出門，膚況看起來粗糙又乾荒，這時候日常保濕已無法滿足，最快方式就是利用保濕面膜滲透加壓，緊急還原水感肌。

▲一共推出保濕、亮白、緊緻3款面膜，提供消費者選擇。（圖／記者曾怡嘉攝）

PS美美妍水感修修保濕面膜，添加益生菌和益生元複合物，幫助肌膚平衡健康，一次做足保濕舒緩。面膜使用感取決於面膜材質，來自韓國的珍珠微導膜，運用高彈力纖維，能緊密貼合臉型，內含礦物質元素更能一舉提升面膜保濕力。

水解膠原蛋白增加肌膚含水量，神經酰胺為天然保濕因子，建立並維持肌膚脂質屏障，聚麩胺酸具有親水保水能力。敷上15分鐘撕下，肌膚依然保有滿滿水感肌膚，一抹瞬間吸收，完全沒有任何黏膩負擔。

▲下方手部敷後保濕度提升，連膚色都亮了一號。（圖／記者曾怡嘉攝）

敷後肌膚保水度提升，連光滑度都有改善，接著上底妝更貼妝。和坊間一般保濕面膜不同，強調用好菌從肌底改善肌膚，益生菌有利於皮膚內益菌活性化，幫助優化皮膚生態系統，連現代人最在意的的敏感肌問題，也能一併解決。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App