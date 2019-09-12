接替獨裁者的「民主推手」　印尼前總統哈比比病逝…享壽83歲

▲印尼第三任總統哈比比於雅加達病逝。（資料照／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

印尼前總統哈比比（Bacharuddin Jusuf Habibie）11日傍晚在雅加達病逝，享壽83歲。哈比比為印尼第三位總統，雖然在任時間不常，但任內政策對印尼民主化有深遠影響，包括解除對華人禁令等。

《雅加達郵報》（The Jakarta Post）報導，哈比比9月9日健康突然惡化，一直在雅加達Gatot Soebroto軍醫院加護病房接受治療。其家人11日傍晚證實，哈比比已經在稍早前去世。

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哈比比於1936年6月25日出生於印尼南蘇拉威西，大學畢業後曾前往德國深造，並於1965年獲得工程學博士學位。哈比比最早被獨裁者蘇哈托延攬加入政府，於1998年獲提名為副總統。

1998年5月，執政長達32年的時任總統蘇哈托下台，由副總統哈比比接任領導過渡政府。蘇哈托任內推動民主改革，不但就國家侵犯人權議題道歉，也撤銷針對華人的說中文、教中文禁令，並容許東帝汶舉行獨立公投，至1999年10月卸任，任期僅16個月，卻被譽為印尼民主化推手。