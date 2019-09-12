「電子煙瘟疫」全美6死！　紐約富豪彭博宣布「斥資50億」全面抵制

▲美國富豪彭博宣布，將投入50億元資金幫助各地政府抵制電子煙。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

疑似因電子煙引起的「神秘肺病」在美國蔓延，已知6名病患死亡。美國億萬富豪、前紐約市長彭博（Michael Bloomberg）抨擊美國食品藥品監督管理局（FDA）毫無作為，使電子煙在青少年間大為流行。彭博承諾投入1.6億美元（約新台幣49.8億元），用於打擊加味電子煙。

彭博10日宣布，將透過旗下非盈利組織「彭博慈善」（Bloomberg Philanthropies）投入1.6億美元，用於禁止在市面上出售加味電子煙運動。根據最新研究報告，在煙油中加入各種風味，是大多數年輕人使用電子煙的原因之一。

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彭博接受哥倫比亞廣播公司（CBS）節目訪問時指責FDA說，如果某件事物可能有害，而完整研究仍未出爐，就不該讓公眾接觸到它。彭博補充說，要讓電子煙上市，應該等到研究確認對人體無危害之後再說。

青少年無菸運動（Campaign for Tobacco-Free Kids）會長邁爾斯（Matthew Myers）與彭博10日聯名投書《紐約時報》說，「我們知道五大菸草巨頭（Big Tobacco）在搞什麼把戲，他們針對孩子們，將他們置於危險中。」

「五大菸草」指得是全球最大的5間菸草企業，分別是菲利普莫里斯（Philip Morris）、英美菸草（British American Tobacco）、帝國菸草（Imperial Tobacco）、日本菸草（JT）和中國菸草總公司。

彭博一直以來都是一名反菸倡議者，他在紐約市長任內就曾下達嚴格禁令，禁止紐約市民於餐廳或酒吧內吸菸。彭博在投書中說，歷史證明進步是有可能的，就在不久之前，室內還到處瀰漫著香菸煙霧的，但在過去10年內，數十個國家通過菸害防制法，使全球菸草產品銷售量於2012年後首次開始下降。

他說，美國青少年吸菸率自2000年以來下降了將近7成，顯示美國在降低菸害方面起到領導作用，現在美國依然能在電子煙危害上採取同樣的策略。彭博宣布，160億美元資金將幫助全美至少20個城市或州份通過禁止加味菸和電子煙法案。