紐約時裝周／Coach大秀華人明星缺席　靠新裝與78個手袋吸睛　

▲Coach執行創意總監Stuart Vevers（中）與模特兒在後台合影。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／綜合報導

Coach昨於紐約High Line空中鐵道公園的最新the Spur與Coach Passage空間舉辦2020春夏大秀，模特兒展示休閒風格新裝，同時輪番演繹78款分別代表品牌78年歷史中每年度的經典包款；熱鬧上秀外，前排看秀的嘉賓也受矚目，明顯少了華人面孔名人與明星，不禁讓人聯想是否與上個月大陸網友懷疑品牌支持台獨與港獨的風波有關。

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▲南韓歌手Eric Nam（左），以及全球代言人Michael B. Jordan出席看秀。

上個月12日被網友戲稱為「集體解約日」，因為VERSACE、Coach、GIVENCHY被爆T恤設計危害大陸領土完整性，當時才剛擔任Coach代言人2周的中國超模劉雯立刻與品牌解約。風波一個月後的紐約大秀，沒有大眾熟悉的華人明星面孔，只有日籍名模水原希子走秀、南韓歌手Eric Nam以及全球代言人Michael B. Jordan等出席看秀。

▲日本名模水原希子展示春夏新裝。

焦點回到伸展台上的新裝，模特兒穿的印花洋裝、襯衫輪廓 洋裝、皮製風衣，一派輕鬆愜意的風格，都是日常時穿的單品；最特別的是與美國普普藝術家Richard Bernstein合作，將他的趣味插畫與Coach皮革工藝結合，還有大大的普普風臉譜出現在衛衣或背心上，仔細一瞧，可是美國影歌雙棲天后芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）的圖像呀！

▲秀上共展示分別代表品牌78年歷史中每年度經典包款設計。

▲Coach 2020春夏系列。