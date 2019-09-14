少女心爆棚！「嬌柔玫瑰金包」美到窒息　1包4背法、金屬光惹人愛

▲ 比利時時尚包款KIPLING新色有夠可愛，玫瑰金還會反光。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

秋冬即將到來，是時候幫自己買新包了，玫瑰金絕對是最搶手配色。比利時時尚包款KIPLING就推出了嬌柔玫瑰金包款系列，金屬光澤美翻，更有一包4背法，高CP值令所有少女失心瘋。

比利時時尚包款KIPLING主打技能與時尚兼具，這回打出嬌柔玫瑰金配色的包款，令女孩們失去理智。除了粉嫩配色之餘，金屬材質的反光感，打造出有別以往的女人味，也在秋冬穿搭中融入一絲活力。

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▲ALBER玫瑰金包款超高CP值，一包4背法，NT$3,380。（圖／品牌提供）

另外，包款技能設計更有玩味， ALBER包款除了時尚度爆表的腰包背法外，還可調整背帶成為後背包、斜背小包，或手提小包，1包4種穿搭造型，CP值破表。CITY PACK MINI包款則以外型俏皮矚目，翻蓋設計後背包款，內層超大容量，外層多個收納袋可輕鬆取物。

▲（依序）CITY PACK MINI收納空間超驚人；ART MINI包款圓潤帶點可愛，均NT$3,380。（圖／品牌提供）

ART MINI包款一次滿足OL上下班的需求，圓潤水餃包造型，優雅中帶有青春俏皮，通勤必備雨傘水壺都能輕鬆打包。此次Kipling嬌柔玫瑰金包款系列，更維持一貫輕巧與多收納的風格，讓精美時尚的小包兼顧日常所需的大容量， 成為IG紅人們的搶手款式。

▲「 日本小LV」美譽的russet20色新包，超燒荷包。（圖／品牌提供）

與此同時，有「日本小LV」美譽的人氣品牌russet，如今邁入20周年，推出了CANDLE SERIES（蠟燭包），多達20種鮮艷配色，使用職人織造的經典LOGO緹花布，細緻的圖樣有著因織造過程中採用北陸地區解凍的雪水而透出的光澤感，更顯得時尚優雅。最吸睛的還是豐富配色，採用鮮艷的撞色搭配，每一種造型都備受矚目。價格也十分親民，落在NT$6,500內，適合小資女購入。

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