Tomod's日妞最愛彩妝TOP3公開！跟著買不踩雷

▲多功能、高CP值的彩妝，是女生們挑選的第一要件。（圖／翻攝自IG/aoi186）

記者曾怡嘉 / 台北報導

Tomod’s進軍台灣邁入第七年，品牌特別將ATT 4 FUN 門市改裝為彩妝旗艦店，這次更加入了日系品牌VISEE、美國彩妝Absolute，Flormar、Catrice、essence，連日本指彩品牌NAIL HOLIC都網羅，豐富選項讓人目不暇給。

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▲產品種類應有盡有，一次滿足愛美女生的心。

ATT 4 FUN 門市同時設置商品銷售排行榜專區，讓妳不用在眾多商品中猶豫不決，一秒掌握必買懶人包。以下為大家整理彩妝熱賣TOP3，即便沒有做功課，也不怕採到雷！

▲附有試妝區與專業彩妝師駐點服務。

根據排行榜顯示，女生越來越重視輪廓修飾，像是站穩冠軍的Cezanne 珠光修容霜，和第3名的凱婷 3D造型眉彩餅，不僅能畫眉毛，更能打造立體挺鼻，而第2名的dejavu睫毛膏主打防暈染，像這樣濕熱的氣候，在外奔走一整天也不怕暈成熊貓眼。

第1名

Cezanne 珠光修容霜，295元。

上市以來日本SNS討論度居高不下，甜甜的小資價格卻粉質光澤細緻，妝感直逼專櫃打亮。附贈的打亮刷毛質鬆軟，CP值爆表！近期推出的玫瑰米色，一開賣即擠進熱賣排行榜。

第2名

dejavu刷出假睫毛放肆驚艷超長進化版，420元。

打著「刷出假睫毛」口號，在日本長青熱銷的dejavu睫毛膏！有假睫毛的大眼效果，卻比假睫毛更自然，防皮脂汗水，保持長時間不易暈染，溫水可卸配方，打造櫻花妹般的桃花電眼必備！

第3名

凱婷 3D造型眉彩餅

淡、中、濃三色組合的眉彩餅，除了打造柔和自然的眉妝外，也能使用在鼻樑處的陰影，創造立體深邃的眼部印象，一物多用的便利多功能是化妝包必帶的秘密武器。

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