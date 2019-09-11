《異星戰場：強卡特戰記》　成好萊塢史上虧最慘電影

▲《異星戰場：強卡特戰記》劇照。（博偉提供）

國際中心／綜合報導

《好萊塢記者報》(The Hollywood Reporter)報導， 安德魯史坦頓(Andrew Stanton)執導的大成本科幻電影《異星戰場：強卡特戰記》(John Carter)，成為好萊塢史上虧最慘的電影，片方損失高達1,366億美元（約41億元新台幣）。

這部在2012年上映的電影描述美國戰士強卡特被迫留在火星，幫助當地人爭取自由的故事。迪士尼為該片投下高達2.637億美元(約79億元新台幣)的巨額製作費，宣傳費至少1億美元(約30億元新台幣)，但全球票房僅2.84億美元(約85億元新台幣)，離打平成本還差一半。

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迪士尼影業完成各項扣款和報銷後發現，財務損失達1.366億美元。

在此之前，好萊塢影史上最失敗影片，普遍認為是雷尼哈林(Renny Harlin)導演的《割喉島》Cutthroat Island）。 該片在1995年上映，成本為9800萬美元(約29億元新台幣)，加上廣告宣傳費用共計1.15億美元(約35億元新台幣)，但全球票房僅1570萬美元(約4.7億元新台幣)。

由於票房慘敗，出品方「卡羅科影業公司」(Carolco Pictures)被迫宣布破產。