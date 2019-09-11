劉以豪跑趴超ㄎㄧㄤ硬聊冷笑話　宋芸樺＆鍾瑶深V鬥胸前深淺度

▲劉以豪自爆最近很ㄎㄧㄤ，訪問時突如其來的冷笑話，連工作人員也白眼。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導

劉以豪、宋芸樺、鍾瑶今（9／11）晚現身華山文創園區，搶先逛丹麥輕珠寶品牌PANDORA舉辦的

#WhatDoYouLove 粉紅體驗展，三人身上都有粉色呼應主題。劉以豪最近與李昇基合作，人氣暴漲，但他對此也感到壓力很大，自爆「媽媽說昨晚我在夢中說英文。」坦言雖然語言不通，但就盡量溝通。

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▲劉以豪、宋芸樺、鍾瑶力挺PANDORA展前派對。（圖／記者湯興漢、張妤瑄攝）



PANDORA展覽以「愛」為題，鼓勵大家勇敢追愛。劉以豪近期靠《我們不能是朋友》褚總角色爆紅，問他覺得褚總追愛最厲害招式是什麼？他回：「勇氣。想到就去做，不要想太多。」那劉以豪本人最厲害追愛招數？他說：「應該就是『肉呆』感，在妳防不勝防的時候就出招了。」

▲劉以豪認為自己的把妹最厲害招術就是「防不勝防」的肉呆感。（圖／記者湯興漢攝）



以往在愛情中送過什麼禮物，讓女生一秒融化？劉以豪秒回「宋芸樺」，冷笑話讓全場一陣白眼，緊接著說自己曾親手做蛋糕、寫卡片，一切回歸「心意」才最重要。

▲劉以豪訪前先給大家打預防針，率先承認最近很ㄎㄧㄤ，果然開訪後冷笑話開講。（圖／記者湯興漢攝）



宋芸樺穿一襲粉紅紗質禮服，搭配森林幻境主題的秋季新品，讓她自稱是「森林系女孩」，並點名要讓同場的螢幕情侶劉以豪，看見她難得浪漫的一面。只不過她讚不絕口的PANDORA O系列新品，圈圈大項鍊不斷跌入她「深溝」中，讓難得想表現甜美浪漫感覺的她，意外秀出讓人鼻血直流的好身材優勢。

▲宋芸樺配戴的O系列項鍊不斷跌入溝內，深溝不見底，有讓人噴鼻血效果。（圖／記者湯興漢攝）



宋芸樺透露日常最不可或缺的飾品是耳環，連在家素顏時也能戴得住，透過這種方式感覺自己隨時隨地都很美，藉此擁有好心情。目前單身的她也說，近期會買一些粉紅單品與小飾品送自己，藉此營造戀愛感，並期待有招桃花的效果。

▲宋芸樺難得展現浪漫模樣。（圖／記者湯興漢攝）



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鍾瑶穿藕粉色透視洋裝登場，深V剪裁開到近腰，跟宋芸樺比辣。逛完展後她認為電話亭特別酷，她說：「因為是粉紅吧，很適合閨蜜們一起來。」她認為展中表現的搖滾俏皮感粉紅色，和她心中的粉紅定義比較接近，「不希望給人粉紅太過柔軟的感覺，希望帶點剛強，所以今天用帽子、靴子來中和一些，飾品也是個性風，有三種不同材質。」

▲鍾瑶深V開到逼近腰間辣跑趴，點名電話亭展區最酷。（圖／記者湯興漢攝、品牌提供）

ET FASHION（@et.fashion）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 11 日 上午 12:39 張貼