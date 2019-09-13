日本女生最愛平價保養品Top 3！便宜、高保濕　熱賣到限制購買量

▲。（圖／翻攝IG@dhc_official_jp）

記者張毓容／台北報導 圖／品牌提供

藥妝店一直都是小資女們挖寶的好去處，尤其近幾年大舉進軍台灣的日系藥妝店，更以多元化的商品和服務而大受歡迎，其中，來台邁入第七年的Tomod’s，更是致力於讓台灣效費者同步接收日本最新的美妝保養話題，時常引進話題新品或當地超夯熱賣品。最近，Tomod’s就特別公開深受日本女生歡迎的平價保養熱賣品排行，Top 3在網上都有大量好評，便宜又有優質保濕效果讓它們穩坐熱賣王之位。

Top 3：Curel潤浸保濕深層卸粧凝露

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▲Curel潤浸保濕深層卸粧凝露，130g，NT$400。



由專為乾燥敏感型肌膚研發設計的日本品牌－Curel所打造的明星商品之一，可輕易推開的凝膠狀質地，無須過度用力搓揉，可減少肌膚負擔，連難卸除的口紅、粉底以及防曬乳等都可以卸除，且容易沖洗乾淨，不會有滑膩感。

Top 2：Imju薏仁清潤化妝水

▲Imju 薏仁清潤化妝水，500mlㄌ，NT$250。

延續前幾年的薏仁化妝水溼敷熱潮，直至今年薏仁化妝水仍然蟬聯熱銷排行榜。尤其這款Imju薏仁清潤化妝水成分單純，不添加色素、香料，容易入手的高CP值價格，讓小資女們大手筆溼敷也不必擔心荷包哭哭，早就是Dcrad、PTT美妝版上的好評常客。

Top 1：石澤研究所毛穴撫子日本米精華保濕面膜

▲石澤研究所 毛穴撫子日本米精華保濕面膜，10入，NT$250。



日本知名品牌－石澤研究所的毛穴撫子系列，本就是許多排行榜上的超人氣商品，內行人都知道這款面膜時常賣到缺貨，日本官網上甚至規定每人一個月的購買限量，由此可知其熱賣程度！使用100%日本原產米萃取成分，平實的價格也是人氣的關鍵之一，一看到必須趕緊囤貨，以免面膜到敷時方恨少。

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