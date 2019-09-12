周末別補眠！「5個」快速入睡法，網友試了都見效

編輯/Lily

擁有充足睡眠，才能擁有健康身體，但是對現代人來說，想要睡足、睡得好並不是一件簡單的事。早早就躺在床上，但就是怎麼都睡不著，不想依賴藥物助眠，以下5個方法不妨試試看！

少喝咖啡和茶

根據研究顯示，飲料內的咖啡因會干擾睡眠，以攝取200g的咖啡因為例，身體會在6小時內排掉一半的咖啡因，需要大約需40小時才會代謝完。當睡眠不足會引起認知和情感障礙，隔天沒精神又補充了咖啡或能量飲料提神，反而造成惡性循環。

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睡前不要玩手機

短波藍光會影響情緒和睡眠品質。像是陽光含有高濃度藍光，當視網膜接觸到光線後，便會停止分泌誘導睡眠的褪黑激素。晚上雖然沒有陽光，但舉凡電腦、電視和電話等都發出短波藍光，都會干擾人入睡的能力及影響睡眠週期。

週末不補眠

上班累了5天，本來想趁周末好好補眠，沒想到卻打亂了晝夜規律，要知道不一樣的起床時間會令人感到疲倦，因為大腦沒有準備好讓身體清醒，而這個問題會在周一特別嚴重，難怪周一是Monday Blue啊！

晚上停止工作

下班後，晚上應該大腦處於一種放空狀態，若還是持續工作會使大腦一直處在一種刺激、警覺狀態，如果想要擁有優質睡眠，盡量避免在晚上工作及接觸太多3C產品。

睡前事前準備要做好

簡單來說，要盡量避免產生睡眠中斷機會，像是如果擔心噪音就戴耳塞睡覺，擔心會夜晚起來上廁所，那麼睡前就不要再喝水，找到方法解決問題，目標是一覺醒來到天亮。

眠問題。

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