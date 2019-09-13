LV智慧錶霓虹介面好威風！未來感Monogram印花逼人剁手

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早在2017年就推出智能手錶Tambour Horizon的國際精品LV（Louis Vuitton），當時以時髦的外型，搭配搶眼的錶面奪得眾人的目光。如今LV於最近再度帶來4款全新的Tambour Horizon智能手錶，並且為繽紛的霓虹數字介面。

▲LV於2017年推出的Tambour Horizon智能手錶。（圖／品牌提供）

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這只Tambour Horizon智能手錶擁有多項功能，除了基本的時間與鬧鐘外，還有可以處理旅館、航班、火車抵達和離開時間的City Guide城市導覽與提供全球30大都市旅館、餐廳以及觀光景點的My Travel旅遊指南。另外，新推出的4款智能手錶將使用名為「LV Neon」的霓虹數字介面，而靈感皆來自LV經典的Monogram花紋與Logo。

▲其功能可以處理航班時間與提供導覽介紹。（圖／翻攝自LV）

▲採用全新設計的霓虹數字介面。（圖／翻攝自LV）

如果先前就有購入Tambour Horizon智能手錶的朋友，目前已經可以透過更新將此介面加入手錶中，不過，新推出的4款智能手錶則無發售消息與售價，因此還需等待日後官方發佈相關資訊囉！

此外，由RJ攜手華納兄弟（Warner Bros.）共同打造的2只蝙蝠俠80周年紀念錶款，目前已於RJ在巴黎新開幕的拉法葉百貨香榭麗舍店活動中登場，而2只手錶的分別為小丑與雙面人主題，其中，小丑主題運用紫、綠2色來代表他身上的西裝；而雙面人則以銀幣為主軸，暗喻雙面人喜歡用命運決定人們的生死。

▲小丑主題，售價為法郎14,900元（約台幣477,000元）。（圖／翻攝自RJ官網）





▲雙面人主題，售價為法郎18,900元（約台幣605,000元）。（圖／翻攝自RJ官網）

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