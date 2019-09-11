KFC推出「戀愛模擬遊戲」！和鮮肉桑德斯上校來個炸雞約會　網：夢想實現了

編輯／JJ 圖／翻攝自Steam、IG@kfc

還記得前些日子爆紅的肯德基小鮮肉嗎？今年開始肯德基努力擺脫原本老爺爺的樣貌，保留了白髮、鬍鬚與眉框眼鏡，以一名帥氣小鮮肉取代了原本的哈蘭德．桑德斯上校，引起眾女性瘋狂，如今官方又發布了一款以鮮肉版哈蘭德．桑德斯上校為主題的「戀愛模擬遊戲」！預告短片出爐，超令人期待！

先來看看完整宣傳影片：

請繼續往下閱讀...

遊戲全名為《I Love You, Colonel Sanders! A Finger Lickin’Good Dating Simulator》（我愛你，肯德基爺爺！吮指回味約會大模擬），由 Psyop 研發製作，將在9月24日於Steam平台上架。

遊戲連結：《I Love You, Colonel Sanders! A Finger Lickin' Good Dating Simulator》

自從年輕版的肯德基爺爺亮相之後，已經吸引了不少女性的目光，如今竟然有機會可以跟帥氣鮮肉哈蘭德．桑德斯上校談場戀愛，能不興奮嗎！

玩家將在遊戲中扮演料理學校的學生，學習各種烹飪炸雞的技能，總共有9個可愛角色（包含哈蘭德．桑德斯上校），除了可以跟他們來場廚藝對決之外，也可以談戀愛～

這款遊戲屬於文字冒險類型，從各種Battle和對話中會遇到許多選擇題，將影響角色對玩家的好感度，不同的選擇都有可能導向不同的結局，如果成功收攏了肯德基爺爺，就有機會成為商業夥伴，據說遊戲中還有多種秘密食譜，以及一個隱藏結局，內容很豐富、一點都不乏味！

整體的畫風風格有種日本動畫感，細緻的筆觸還有華麗的動作特效，都反映了這次肯德基對推出這款遊戲所做出的努力。

事實上肯德基跨足遊戲界也不是第一次了，從去年8月起在推特上還辦了@kfcgaming帳號，曾經涉略《王者榮耀》、《陰陽師》、《絕地求生》等多款遊戲推出聯名，成功吸引更多年輕人的目光，但這次的《I Love You, Colonel Sanders! A Finger Lickin’Good Dating Simulator》是由肯德基自己發行的，更讓人期待了～

官方IG才發佈遊戲宣傳影片沒多久，就引來大批網友留言，有人覺得這個遊戲風格也太不搭：「有在跟我開玩笑嗎？」，也有網友說：「我的夢想終於要實現了！」、「YES X 1000」、「我準備好了」，雖然有些人覺得太搞笑、不正經，但是的確引起了話題，所有人都還是抱著期盼的心等待。

Kentucky Fried Chicken（@kfc）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 10 日 下午 5:35 張貼

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App