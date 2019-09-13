連假衝華山看PANDORA夢幻展　「粉紅電話亭」好拍還能秘密告白

▲PANDORA本周起在華山文創園區舉辦#WhatDoYouLove粉紅體驗展，展場內外都超夢幻。（影／記者張妤瑄攝）



記者張妤瑄／台北報導

丹寧輕珠寶品牌PANDORA即日起～9／22於華山文創園區中1A館舉辦「#WhatDoYouLove粉紅體驗展」。未走至華山園區時，遠遠就能看到PANDORA的皇冠Logo標誌，走近一點就能看到粉紅色大門，粉紅浪潮強勢襲來，是近期網美們必須前往拍照打卡朝聖的熱點。

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▲未正式踏入華山園區內，遠遠就可看到PANDORA展覽粉紅泡泡氛圍蓄勢待發。（圖／品牌提供）



#WhatDoYouLove粉紅體驗展，希望以全新的PANDORA PINK，留給粉絲們強烈印象，該展以「愛」為主題，用Passions、People、Places三大主題展區喚起人們心中所愛，一進門率先看到粉紅色球池，可愛度激增。

▲一走進展場，就能先在粉紅色球池前開拍。（圖／品牌提供）



拍球池美照時，就能直接看到PASSIONS展去的桃紅色PANDORA摩托車，象徵帶領大家朝夢想勇往直接追逐的意義，並從此引領大家踏入PEOPLE示愛電話亭展區。

▲粉紅色摩托車給你奔向夢想的勇氣。（圖／品牌提供）



示愛電話亭展區除了空間佈置超可愛外，一起前往看展的朋友們，能同時走入兩間電話亭內，拿起話筒互訴小秘密，透過話筒講的私密心事，會以QR CODE變成語音留言傳給對方。

▲示愛電話亭是場內有趣的互動裝置。（圖／品牌提供）



最後一個PLACES展區，則透過心之所向地圖，從全球重點城市挑選7大城市設定成小按鈕，觀展的人能透過互動裝置，發掘暗藏的驚喜機關，發現更多愛的面相。展區內也有PANDORA CAFE，逛完展能喝杯咖啡、吃根冰棒，細細感受場內的粉紅泡泡氛圍。

▲逛累了，就在PANDORA CAFE休息一下吧！（圖／品牌提供）



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展覽內也同步展示秋季新品，以「森林幻境」為主題，從大自然汲取靈感，推出松果、落葉、果實等串飾設計，並加入貓頭鷹、大樹精靈、魔幻翼龍等增添活潑感。另全新的Pandora Moments皇冠O項鏈環系列，設計靈感源於品牌經典O型符號，延續過往串出自己生命故事的設計，按壓釦頭上的浮雕愛心，項鏈環即可打開，隨心所欲放入串飾妝點搭配。

▲秋季新品以森林幻境為主打，另皇冠O項鏈環系列也是全新主打之作，不只能當項鍊佩戴，還能發揮創意當作其他時尚配件來配戴。（圖／品牌提供）



ET FASHION（@et.fashion）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 11 日 上午 12:39 張貼