17歲啦啦隊正妹計畫暗殺父母　盜刷金融卡「買兇2次」被抓包

▲少女竟然計畫買兇殺害父母。（圖／翻攝自Instagram／aliiisamichelle）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一名17歲少女竟然買兇計畫殺害自己父母，所用錢的還是盜刷自父母的金融卡，警方根據刷卡紀錄發現，少女一共計畫買兇2次，分別花費400美元以及900美元，幸好2次皆未成功，外型亮麗的她，從Instagram帳戶可發現還是名啦啦隊隊員，沒想竟然兇殘買兇，目前因犯下2項謀殺罪被拘捕中。

萊克縣警方(Lake County Sheriff's Office)10日表示，就讀尤馬蒂拉高中(Umatilla High School)的17歲少女海契(Alyssa Hatcher)，因為2次計畫買兇殺害父母，已於9日被當局逮捕。海契的父母近日發現銀行帳戶有大量的錢失竊，便於8日晚間報警，警方從海契的友人得知，她最近給一名共同友人大量的錢，希望對方能夠幫她謀殺父母。

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海契被捕後坦承，她一共花費2筆買兇，第一筆所領出的500美元（約台幣1.5萬元），其中100美元（約台幣3114元）用來買毒，剩下400美元（約台幣1.2萬元）則是請朋友幫忙殺人，然而對方收了錢卻未行動，便又刷900美元（約台幣2.8萬元）找另外一名男子，幸好尚未行動就先被警方查獲，目前暫時無法得知她買凶殺人的原因。

法律文件指出，海契的父母是一名護士與警察中尉，已向當局提出要起訴女兒，警長瓊斯(Fred Jones)表示，「少女的父母都是善良的人，是優秀的公民，只是某個人，無論是基於何種原因，不想要父母在她身邊而已」。檢察官目前尚未決定是否以成人身分向海契進行控告。